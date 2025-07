"Mancano 50 vigili del fuoco. A rischio i distaccamenti"

Mancano decine di vigili del fuoco. Lo denuncia la Cisl. "Stiamo raggiungendo il limite, i vigili del fuoco di Pisa sono in grave difficoltà – afferma il segretario generale della Fns Cisl di Pisa, Williams Frullini – Da tempo la nostra segreteria nazionale sta richiamando con forza l’attenzione di tutti su una situazione divenuta ormai insostenibile: la cronica e preoccupante carenza di personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, che compromette gravemente la capacità di garantire il soccorso tecnico urgente su tutto il territorio italiano".

"Se a questo aggiungiamo la spada di Damocle della riduzione per personale del distaccamento aeroportuale (16 unità in meno), la situazione potrebbe rilevarsi drammatica. Si cerca di tamponare a queste carenze con l’uso dello straordinario per garantire il servizio, ma ciò comporta un’esposizione del personale a livelli di stress altissimi, che può contribuire ad un aumento di infortuni. Si rischia, veramente, che il comandante si veda costretto a chiudere distaccamenti periferici, come già avvenuto in altri comandi, e ridurre ulteriormente il dispositivo di soccorso. E’ necessario che la politica si faccia carico di questa emergenza. Occorrono più risorse per le attrezzature ed i mezzi, occorre più personale (Pisa ha una carenza di oltre 50 unità), occore più valorizzazione del lavoro del vigile del fuoco".