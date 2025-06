Vigili del fuoco, indagine del Viminale: "Priorità alla sicurezza del personale"

"Il ministero ha disposto un’indagine che si sta svolgendo e ovviamente l’obiettivo è mantenere per il nostro personale la massima sicurezza". Lo ha detto il sottosegretariato all’Interno Emanuele Prisco (nella foto) in merito all’indagine disposta dal Viminale sull’eventuale esposizione alle pfas del personale dei vigili del fuoco. Un caso che riguarda le morti sospette di tre vigili del fuoco colpiti da neuroblastoma, che hanno prestato servizio nella caserma aretina.

Casi sui quali è stata avviata una indagine dallo stesso comando dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna in collaborazione con l’Università, incaricata di condurre un approfondimento scientifico e test volontari su circa trecento vigili del fuoco. Indagine che dovrebbe estendersi anche alle altre caserme italiane.

Coinvolto nello screening che consiste, sempre su base volontaria, nel prelievo ematico, anche il comando provinciale di Arezzo e le sedi distaccate di Montevarchi e Cortona. Prisco ha annunciato l’indagine avviate dal ministero durante la sua visita a Civitella dove ha preso parte alla cerimonia di commemorazione per le vittime della strage nazifascista.

"L’impegno del governo è di un cambio di rotta per il corpo nazionale dei vigili del fuoco - ha aggiunto il sottosegretario Prisco - è stata fatta un’iniezione importante di personale, la più grande sostituzione di mezzi nella storia repubblicana. Una progettazione partita quest’anno e che riguarderà anche le prossime annualità per sedi più idonee ed efficienti in tutta Italia e anche questa provincia".