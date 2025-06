L’ipotesi amichevole con il Napoli di Conte

Si avvicina il momento nel quale ripartirà ufficialmente la nuova stagione dell’Arezzo. Gli amaranto, come annunciato ormai circa un mese fa, svolgeranno la preparazione in provincia di Trento, a Storo, dal 13 al 26 luglio. Oltre al Cavallino altri club di C si alleneranno in zona, a conferma che quella è una regione dove si può lavorare nel modo giusto: a pochi km di distanza ci saranno pure Cittadella, Virtus Verona e Trento, squadre di serie C.

L’Arezzo sta provando a definire almeno un paio di gare ad alto coefficiente di difficoltà, ma dal grande fascino contro avversari della massima serie cercando di approfittare della presenza in Trentino di diverse società di serie A. Il colpo grosso sarebbe sfidare il Napoli campione d’Italia, che ha uno staff con tre ex amaranto: oltre ad Antonio Conte (nella foto), il preparatore atletico Costantino Coratti ed Elvis Abbruscato, collaboratore del tecnico salentino. Dimaro dista da Storo 73 chilometri e quindi non sarebbe impossibile.

Un’amichevole calendarizzata, anche l’Arezzo non l’ha ancora ufficializzata, dovrebbe essere quella contro il Mantova in programma domenica 27 luglio e che, probabilmente, chiuderà la fase di preparazione trentina prima del ritorno in sede.