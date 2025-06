Il Montevarchi perde anche il bomber Orlandi

Anche Andrea Orlandi (nella foto) saluta il Montevarchi. Dopo l’addio a Priore passato al Trestina e dello sgusciante Ciofi che ha accettato le lusinghe del Siena, nel reparto offensivo si registra ora il passaggio del miglior realizzatore della scorsa stagione all’Andria, compagine che non fa mistero di voler puntare a un campionato importante. 13 gol su 33 presenze, anche se molti realizzati dal dischetto, il 2002 di scuola Lazio si è fatto particolarmente apprezzare nelle ultime due stagioni e, in ragione di ciò, ecco la chiamata di una delle big della categoria che sta allestendo una rosa per provare il salto in serie C. Il diesse Diego Giorni è però molto attivo sul mercato, dopo gli arrivi del portiere Giusti e dell’attaccante Mencagli altri volti nuovi saranno ufficializzati a partire da domani quando si potrà mettere nero su bianco agli accordi in vista della prossima stagione. Intanto sono state ufficializzate le date d’inizio stagione per quel che concerne la quarta serie calcistica; il 24 agosto andrà di scena il turno preliminare di Coppa Italia, il 31 il primo turno mentre il 7 settembre partirà il campionato. Tutto in alto mare, ancora, per quel che riguarda la composizione dei gironi, visto che ci sono tante società che devono ancora mettersi in regola con il pagamento delle spettanze ai tesserati assieme ad altre che, a causa di problemi economici, potrebbero non presentare domanda di iscrizione.

Massimo Bagiardi