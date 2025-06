La Castiglionese riparte dalle conferme

La fumata bianca è arrivata in casa Castiglionese e riguarda due pedine centrali nel progetto tecnico che ha registrato, in primis, la conferma di Filippo Zacchei in panchina. All’ombra del Cassero resteranno anche nella prossima stagione il centrocampista Parisi, cresciuto nel vivaio dell’Arezzo, e Morgan Gori, terzino classe 2005, arrivato in prestito dal Montevarchi. La Castiglionese infatti ha trovato l’intesa con i rossoblù valdarnesi per il rinnovo del trasferimento a titolo temporaneo del difensore esterno in Valdichiana. Il Rassina, a sorpresa, conferma Leonardo Soldani. L’attaccante classe 1994 sembrava infatti destinato a lasciare i biancoverdi, ma alla fine è arrivata l’intesa per la prosecuzione del rapporto.

Lo Spoiano ha trovato l’attaccante. Si tratta di Niccolò Borsi che torna a vestire la maglia gialloblù ed a già posato con la nuova divisa insieme al tecnico Andrea Bernardini e al collaboratore tecnico-giocatore Marco Magnanensi. Borsi, che in gialloblù ha militato nella stagione 2021-22, ritroverà in gialloblù il fratello Mattia, difensore.

L’Arezzo Academy ha stretto l’accordo con Alberto Barbagli, difensore classe 2005, cresciuto nel settore giovanile dell’Arezzo e con esperienze con l’Alberoro e Sansovino, nell’ultimo biennio. Scendendo di categoria ecco che la Castelnuovese ha trovato l’intesa per la conferma di un pezzo da novanta come Nicola Marzi, centrocampista classe 1992, che vedrà restare in amaranto anche il difensore Riccardo Parti (classe 2004), confermati anche gli attaccanti Matteo Di Mella (2001) e Tommaso Occhiolini (2003).

Nel frattempo è da registrare l’addio di Alex Lanzi. L’Arno Castiglioni Laterina è tra le società più attive sul mercato. I gialloblù hanno ufficializzato il centrocampista classe 2000 Abdelghani Ezzarouali che arriva dopo l’esperienza tra le fila della Lorese. Confermato anche l’arrivo dell’attaccante classe 1998 Aziz Malick Sagnini, nell’ultima stagione al San Clemente.

Mattia Becattini nel frattempo ha deciso di sposare ancora la causa della Faellese, così come ildifensore classe 1992 Salvatore Bruno.

Matteo Marzotti