Il Viola Club fa festa con Celeste Pin. Il dg Ferrari: "Saremo competitivi"

Si è svolta sabato nel Chiostro di San Francesco a Castiglion Fiorentino, la conviviale del Viola Club castiglionese in una serata di sport e solidarietà. Ospite d’onore l’ex difensore viola Celeste Pin, bandiera della Fiorentina dal 1982 al 1991. Pin ha ricordato con emozione gli anni in maglia viola, tra cui la storica finale di Coppa Uefa contro la Juventus. Uomo di grande umanità, da anni è vicino alla realtà solidale della Banda Albereta, associazione di Campi Bisenzio che porta avanti importanti attività di aiuto alle persone in difficoltà.

Tra i momenti più emozionanti, il collegamento con il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari, che ha portato i saluti del presidente Rocco Commisso dagli Stati Uniti e ha risposto alle domande dei presenti. Ferrari ha entusiasmato i tifosi annunciando: "Avremo un nuovo allenatore, Stefano Pioli e stiamo lavorando per costruire una squadra sempre più competitiva, all’altezza dell’anno del centenario e delle aspettative dei tifosi".

Il direttore ha inoltre messo a disposizione due maglie ufficiali per l’estrazione: la numero 8 di Mandragora e la numero 10 di Gudmundsson, accolte dagli applausi dei presenti. La serata si è conclusa con i ringraziamenti del presidente del Viola Club, Pasquale Bizzi, all’Ente Serristori, rappresentato da Marcello Orlandesi, al quale è stata devoluta una somma a sostegno delle attività della casa di riposo.