Sequestro droga: "Ora dai giudici massimo rigore"

"Il mio sincero ringraziamento al prefetto Giusy Scaduto e a tutte le forze dell’ordine: ora mi aspetto massimo rigore da parte della magistratura". Parola dell’onorevole Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia) a margine delle recenti operazioni di controllo del territorio a Viareggio, e più in generale in Versilia, che hanno portato a importanti risultati in termini di prevenzione e repressione della criminalità. Il riferimento, in particolare, è al sequestro di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti oltre ai controlli su persone e veicoli.

"Questa azione coordinata – scrive Zucconi – dimostra ancora una volta la professionalità e l’abnegazione degli uomini e delle donne in divisa, che ogni giorno lavorano con determinazione per garantire la sicurezza dei cittadini. Ora ci auguriamo che la magistratura proceda con il massimo rigore consentito dalla legge nei confronti di chi delinque affinché si dia un segnale chiaro e fermo contro ogni forma di illegalità". Con un appello sul numero di agenti in servizio: "Il mio lavoro continuerà perché ci sia, in vista dell’estate, un aumento degli organici delle forze dell’ordine e per promuovere, in sinergia con le amministrazioni locali, l’istituzione di pattuglie notturne nei Comuni. La sicurezza non è un tema astratto, ma un diritto concreto che va garantito a ogni ora del giorno e della notte".