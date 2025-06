Via al restyling del tunnel. Spazi espositivi e comfort

Sono scattati ieri i lavori di asfaltatura del piazzale del lotto 1 piano 0 (area ex pronto Soccorso), propedeutici alla realizzazione del nuovo ingresso dell’ospedale. A seguire sarà vietata la circolazione veicolare e pedonale in quell’area e sono interdetti i varchi di accesso al piano 0 del parcheggio Eliporto.

Il tutto, come anticipato, è propedeutico ai lavori di riqualificazione del tunnel di ingresso dell’ospedale: un intervento complessivo da 4 milioni e 350mila euro e sei mesi di durata.

In sintesi, sarà realizzata la copertura di quella parte dell’ingresso principale di collegamento fra la portineria e l’attuale tunnel pedonale. I lavori comprendono la realizzazione di una nuova copertura in acciaio per il percorso pedonale, la riqualificazione architettonica della portineria, il ripristino ed il rivestimento delle superfici del tunnel esistente, l’installazione di un impianto fotovoltaico da 44,16 kWp con colonnine per la ricarica di biciclette elettriche, la posa di pavimentazioni in resina con percorsi tattili per ipovedenti.

L’intervento apporterà benefici significativi in termini di efficienza energetica, comfort ambientale, sostenibilità, accessibilità e sicurezza, migliorando la qualità dell’area di accoglienza ospedaliera. L’intero percorso, di circa 300 metri, sarà completamente riqualificato e sistemato e un’illuminazione con cromie diverse accompagnerà gli utenti nel passaggo verso l’ingresso dell’ospedale. Nella parete interna del tunnel saranno inserite strutture espositive, in modo da accogliere temporaneamente mostre e così rendere più piacevole l’accoglienza degli utenti. Per quanto riguarda il rifacimento degli impianti il tunnel sarà dotato di riscaldamento in inverno e di raffrescamento d’estate, in modo da mitigare l’accesso all’ospedale.

"I lavori per il nuovo ingresso miglioreranno l’accessibilità e l’accoglienza, oltre a contribuire alla sostenibilità complessiva dell’ospedale – commenta l’assessore regionale Simone Bezzini –. Il nostro obiettivo è investire su Le Scotte, proiettarle nel futuro e tenerle al passo degli ospedali più moderni della regione e del Paese. Se il messaggio del Comune di Siena con il sondaggio sulla sanità locale era quello di sottolineare la necessità di maggiori investimenti sulla salute, siamo perfettamente daccordo e speriamo l’amministrazione locale contribuisca a richiedere risorse per la sanità".