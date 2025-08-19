Pd: "Parco delle Mura, grazie alla Regione"

"Il progetto Parco delle Mura, fulcro della strategia urbana ConVerSi, non è nato per magia né per mera iniziativa locale: è il frutto di una precisa scelta della Regione Toscana, che ha selezionato Siena tra le città beneficiarie del Programma Fesr 2021-2027 dell’Unione Europea e di bandi strategici come quello sulle Città murate". È quanto afferma il Pd Siena, nel dibattito a distanza con Fratelli d’Italia che hanno rivendicato il ruolo del Governo e del Comune, più che della Regione, in questa operazione.

"Negli ultimi giorni – sottolinea il Pd – l’amministrazione comunale e il centrodestra hanno scelto, come spesso accade, di raccontare questo intervento come se fosse solo farina del loro sacco. È una narrazione comoda, ma fuorviante. Il progetto, i fondi e l’avvio sono stati resi possibili prima di tutto dall’iniziativa e dalle scelte programmatiche della Regione Toscana".

"La verità è semplice – sottolinea la segretaria del Pd Rossana Salluce –: senza la Regione non ci sarebbe stato alcun “Parco delle Mura” da inaugurare. Siena ha partecipato a un bando e ha vinto grazie alla programmazione messa in campo dalla Regione Toscana su fondi europei nella disponibilità esclusiva della Regione. Prendiamo atto che finalmente c’è un progetto per la città che prende corpo, ma arrogarsene il merito esclusivo significa riscrivere i fatti e negare l’evidenza".