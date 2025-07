Il battello "Andrea da Pontedera" tirato a lucido è pronto a salpare

Nella giornata di ieri è tornato a galleggiare sull’Arno il battello fluviale Andrea da Pontedera. Rinnovato e tirato a lucido è pronto a salpare. Sabato 5 luglio alle ore 18.30 la prima corsa inaugurale, domenica 6 e lunedì 7 luglio alle ore 19 due corse speciali con l’animazione musicale a cura del Festival Sete Sois Sete Luas. Continua poi il ricco cartellone di appuntamenti con le corse standard ed altri con animazione musicale, con eventi culturali e sportivi, con iniziative legate a Plastic Free, con storici locali e così via.

"Quest’anno siamo partiti un po’ in ritardo perché il battello aveva bisogno di una manutenzione straordinaria in alcune sue componentistiche come il calpestio, il tetto, lo scafo ecc. – spiega l’assessore allo sport e ai lavori pubblici, Mattia Belli – nel frattempo abbiamo portato avanti anche i lavori agli approdi dei Canottieri al Parco dei Salici e a La Rotta, questi ultimi saranno completati questa settimana e da sabato 12 sarà attivo".

Inizia dunque la nuova stagione del battello, arrivato al suo 16esimo anno di navigazione sul fiume Arno, anche grazie alla dedizione di Mario Mannucci. Dal 2021 la gestione è affidata alla Canottieri Pontedera. "Stiamo portando avanti un’attività importante per la tutela del fiume e delle sue sponde, anche per la raccolta dei rifiuti – le parole del presidente della Canottieri, Leonardo Pettinari – quando è iniziata la nostra convenzione abbiamo voluto fortemente valorizzare gli spazi, questa si è rivelata un’arma vincente per far crescere e conoscere la nostra associazione sportiva, oltre che avvicinare la cittadinanza ai fiumi e ai parchi".

Le corse sul battello sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria (ci sono 50 posti) tramite i canali dell’Ufficio turistico. Tra queste ci saranno anche corse speciali con lo storico Michele Quirici. "In particolare il 6 settembre l’evento Pontedera città d’acqua con passeggiata e corsa speciale – racconta – mentre il 5 ottobre il riferimento sarà all’estate del ’44, quando l’Arno diventò il fronte della guerra". l.b.