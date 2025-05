Nonna e nipotina azzannate da un pitbull: la piccola operata. E’ in Rianimazione

Agliana (Pistoia), 30 maggio 2025 – Una bambina di due anni portata al Meyer con profonde ferite. Operata, è ora in Rianimazione. E la nonna, anch’essa ferita ma in maniera meno grave. Tutto per l’aggressione di un pitbull di famiglia contro la bambina. Accade ad Agliana, nel primissimo pomeriggio, prima delle 14, di venerdì 30 maggio.

La piccola, che non vive nell’abitazione dove è avvenuta la vicenda, era dalla nonna, come spesso accade, per passare qualche ora con lei. Il cane sarebbe di un familiare. Non si sa cosa abbia scatenato l’aggressione. Fatto sta che il cane si è avventato contro la bambina, azzannandola agli arti. Sono stati momenti molto concitati, con la nonna che è intervenuta e che è stata ferita a sua volta. Il cane è stato comunque separato dalla bambina.

Ma la piccola ha riportato diverse profonde ferite. Immediato l’allarme, con l’arrivo del 118. Il personale sanitario, valutando le ferite e la giovanissima età della bimba, ha deciso per il trasferimento in codice rosso all’ospedale Meyer di Firenze. L’elisoccorso Pegaso è atterrato nei pressi dell’abitazione. Mentre intanto arrivavano anche i vigili urbani di Agliana, che adesso indagano su quello che è accaduto.

Sul luogo dell'aggressione sono intervenuti carabinieri e polizia municipale

Al Meyer la bambina è stata immediatamente operata. Nel tardo pomeriggio, una volta concluso l’intervento chirurgico, è stata trasferita in Rianimazione dove verrà strettamente monitorata dai medici. Le sue condizioni sono serie, ma non corre pericolo di vita, spiega in una nota lo stesso ospedale. Ferite più lievi per la nonna, che è stata curata all’ospedale San Jacopo di Pistoia.

Agliana, intanto, è sotto choc. La notizia si è rapidamente diffusa e ha destato sconcerto. Il cane sembra non avesse mai dato problemi, ma adesso si indagherà su cosa è accaduto e su quali provvedimenti prendere. “Sentivo ogni tanto i cani abbaiare, ma ciò che è successo è un fulmine a ciel sereno – dice una vicina – Conosco la famiglia da sempre, la piccola non vive qui ma viene spesso a passare un po’ di tempo con la nonna”. “Ho sentito diverse ambulanze – dice un altro vicino – Poi ho visto l’elisoccorso volare verso Firenze, siamo sconvolti”.

Due immagini del sopralluogo della polizia municipale nella casa dove il pitbull ha azzannato nonna e nipote

La città di Agliana si stringe alla famiglia anche tramite il primo cittadino Luca Benesperi. Che nel pomeriggio ha diffuso una nota, con la quale interrompe le feste di piazza che erano in programma proprio nella serata di venerdì.

"Alla luce dei tragici avvenimenti accaduti questo pomeriggio – scrive – nel rispetto della famiglia e di chi in questo momento sta lottando per la vita, ho ritenuto opportuno, di concerto con la Giunta e l’organizzazione, di sospendere tutti gli eventi programmati per stasera alla Ferruccia, Carabattole e Parco Pertini. In questo momento non c’è nulla da festeggiare ma solo fare un grande silenzio e pregare affinché il buon Dio soccorra la piccolina e la nonna”.