Pitbull aggredisce un barboncino, poi la lite furibonda fra i proprietari

Lucca, 4 maggio 2025 – Un brutto episodio sabato sera nella Piana ha avuto per protagonisti i proprietari di due cani. Alla fine per dividerli sono dovuti intervenire i carabinieri. Tutto è iniziato intorno alle 20 nella zona di Badia Pozzeveri, sul territorio di Altopascio.

Un pitbull scappato da un’abitazione ha aggredito un barboncino nelle vicinanze di un bar afferrandolo con i denti. La padrona del cagnolino, sgomenta, ha chiesto aiuto e più persone hanno cercato in ogni modo di sottrarre il barboncino dalle fauci del pitbull colpendolo con vari oggetti e anche con un bastone. Alla fine il cagnolino è stato salvato e il pitbull, malconcio, recuperato dal padrone. ma non è finita qui, perché poco dopo entrambi i proprietari si sono ritrovati alla clinica veterinaria di Porcari per curare i rispettivi cani feriti in modo serio.

E qui è scoppiato un violento litigio con scambio di accuse e minacce reciproche. Una situazione molto tesa che ha richiesto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, che ha riportato la calma. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza che ha trasportato due persone in ospedale per accertamenti. Nessuno dei contendenti tuttavia ha deciso al momento di presentare denuncia.