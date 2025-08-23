Trenta nuove telecamere. Altopascio è più sicura

Trenta nuove telecamere di ultima generazione che andranno a potenziare il sistema di videosorveglianza di Altopascio. L’attivazione completa è prevista entro la fine di settembre. Il progetto, dal valore complessivo di 215 mila euro, beneficia di un finanziamento di 172 mila euro da parte del Ministero dell’Interno, ottenuto dall’amministrazione D’Ambrosio nell’ambito del bando nazionale "Contributo Stato per ampliamento impianto videosorveglianza".

Tra i punti scelti per le nuove installazioni, troviamo alcune tra le principali rotatorie e incroci del territorio, l’intersezione tra via Roma e via Valico via Cavour; via Firenze all’angolo con l’area di parcheggio di piazza Umberto I; via Marconi all’intersezione con piazza del Porto; piazza Benedetto Croce; l’intersezione tra via Marconi e via Casali, il parcheggio di via Fratelli Rosselli (all’ingresso dello stadio), la rotatoria all’intersezione tra via Sibolla e via Ferranti; la rotatoria all’intersezione tra via Sibolla, via Spianate e SP Biagioni, la rotatoria all’intersezione tra via Sibolla, via delle Cerbaie e via Sandroni, l’intersezione tra SP Mammianese e via di Montecarlo, la rotatoria all’intersezione tra via Mammianese Sud e via dei Cantini, l’intersezione tra via di Tappo e SP Francesca Romea, l’intersezione tra via Poggio Baldino e via Torino.

Il sistema di videosorveglianza interesserà inoltre diverse aree verdi e parchi pubblici, tra cui il parco Aldo Moro, teatro spesso di attività poco limpide.

"Con l’avvio delle installazioni entriamo nella fase concreta di un investimento strategico per la sicurezza urbana – dichiarano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Mastromei – andiamo a potenziare il sistema esistente, rafforzando la presenza degli occhi elettronici nelle zone sensibili che erano rimaste scoperte, contrastando l’abbandono di rifiuti ed altri reati".

