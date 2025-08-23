“Thames Youth Orchestra“. Stasera concerto in San Paolino

L’Associazione Musicalia APS propone un evento straordinario nell’ambito delle attività estive dedicate alla musica internazionale: il concerto dell’orchestra Thames Youth Orchestra, in programma stasera alle 21 chiesa San Paolino a Lucca. La formazione inglese, composta da 40 giovani musicisti, è in Italia per il “Music Tour 2025 – Tuscany”, una tournée che unisce cultura, formazione e scambio internazionale attraverso la musica.

La Thames Youth Orchestra (TYO) è stata fondata nel 2005. Inizialmente nata da una collaborazione tra la Tiffin School e la Tiffin Girls’ School di Kingston upon Thames, alla fine del suo primo anno l’orchestra accoglieva musicisti provenienti da altre sei scuole locali. Da allora, il numero è cresciuto fino a circa 30 membri, con membri provenienti da scuole e college di Kingston, Richmond, Wimbledon, Sutton, Hounslow, Ealing, Wandsworth e dalle zone rurali del Surrey, oltre a studenti in anno sabbatico e istruiti a casa provenienti da tutto il sud-ovest di Londra. Nel 2018, la TYO ha avviato una partnership con la Kingston University come Orchestra in Residenza ufficiale, costituendo un elemento fondamentale del lavoro comunitario dell’università e offrendo opportunità formative ai suoi studenti del Master. A sostenere l’attività della TYO fin dall’inizio è stato un approccio stimolante della programmazione, in cui sono stati preparati grandi classici orchestrali consolidati, accanto a rarità del XX secolo e nuove commissioni.

L’orchestra è apparsa in diversi programmi televisivi della BBC, si è esibita al Barbican Centre di Londra, alla Royal Albert Hall, alla Cadogan Hall, a St John’s Smith Square e in tournée in Germania, Spagna, Italia, Croazia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria. Molti ex studenti della TYO hanno intrapreso carriere professionali di successo nella musica, come strumentisti, cantanti, compositori, educatori e accademici. Il concerto promosso ed organizzato dall’associazione Musicalia APS si inserisce all’interno del progetto artistico “Oltremusica’’. E’ l’11° appuntamento del festival Accoglienze del 2025, manifestazione che attraverso la presenza di numerose orchestre giovanili provenienti da varie parti del mondo, vuole contribuire a dare un’immagine di Lucca aperta e accogliente rispetto a progetti di grande valore didattico. Il concerto è a ingresso gratuito.