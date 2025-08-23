La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaVicks’, Sì proprio la pomata. Ironia sui paesi che si spopolano
23 ago 2025
MASSIMO STEFANINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Lucca
  3. Cronaca
  4. Vicks’, Sì proprio la pomata. Ironia sui paesi che si spopolano

Vicks’, Sì proprio la pomata. Ironia sui paesi che si spopolano

Un messaggio d’amore per tutti i paesi che si spopolano, al festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto" edizione 2025....

Stasera Elisabetta Dini porta in scena Vick’s uno spettacolo dedicato ai paesi che si spopolano

Stasera Elisabetta Dini porta in scena Vick’s uno spettacolo dedicato ai paesi che si spopolano

Per approfondire:

Un messaggio d’amore per tutti i paesi che si spopolano, al festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto" edizione 2025. questa sera alle 21,30, nel cortile della Chiesa di Guamo, Capannori, Officine TOK presenta "Vicks’, Si proprio la pomata". Di e con Elisabetta Dini. Regia Ines Cattabriga.

Le persone se ne vanno, ritornano, restano e scappano. In mezzo a tutto a questo c’è la vita che scorre nei ricordi una donna che decide di tornare dove è nata, ma il treno è in ritardo e insieme a lei in quella stazione c’è diversa gente che aspetta. In quell’attesa lei si racconta noncurante del fatto se venga o meno ascoltata. Alle 20 cena presso "Ristorante pizzeria Bimbotto" (pizza, dolce e bevande) 18 euro. Info e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354.

Utopia del Buongusto torna con lo slogan "Solo l’ironia salverà il mondo" e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Tra le province di Lucca, Pisa, Firenze e Livorno. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Riconfermata "Utopia per Emergency", con le magliette dedicate.

Il festival è finanziato con il contributo di molti Comuni, fra questi Altopascio, Capannori, Porcari. Poi altri tra Provincia di Pisa e quella di Livorno. Tre cifre che danno l’idea di questa iniziativa: : 28 anni compiuti, 1604 serate fatte a fine festival, oltre 200.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: "Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio".

Tutti i dettagli su www.guasconeteatro.it.

M.S.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Festival di SanremoTeatro