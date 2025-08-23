Vicks’, Sì proprio la pomata. Ironia sui paesi che si spopolano

Un messaggio d’amore per tutti i paesi che si spopolano, al festival teatral - gastronomico "Utopia del Buongusto" edizione 2025. questa sera alle 21,30, nel cortile della Chiesa di Guamo, Capannori, Officine TOK presenta "Vicks’, Si proprio la pomata". Di e con Elisabetta Dini. Regia Ines Cattabriga.

Le persone se ne vanno, ritornano, restano e scappano. In mezzo a tutto a questo c’è la vita che scorre nei ricordi una donna che decide di tornare dove è nata, ma il treno è in ritardo e insieme a lei in quella stazione c’è diversa gente che aspetta. In quell’attesa lei si racconta noncurante del fatto se venga o meno ascoltata. Alle 20 cena presso "Ristorante pizzeria Bimbotto" (pizza, dolce e bevande) 18 euro. Info e prenotazioni: 3280625881 – 3203667354.

Utopia del Buongusto torna con lo slogan "Solo l’ironia salverà il mondo" e festeggia 28 anni di vita con 40 serate di cene, teatro e scorribande in Toscana dal 28 giugno al 25 ottobre. Tra le province di Lucca, Pisa, Firenze e Livorno. Direzione artistica di Andrea Kaemmerle. Riconfermata "Utopia per Emergency", con le magliette dedicate.

Il festival è finanziato con il contributo di molti Comuni, fra questi Altopascio, Capannori, Porcari. Poi altri tra Provincia di Pisa e quella di Livorno. Tre cifre che danno l’idea di questa iniziativa: : 28 anni compiuti, 1604 serate fatte a fine festival, oltre 200.000 spettatori coccolati ed il motto è sempre lo stesso: "Si può solo godere o soffrire, godicchiare non è serio".

Tutti i dettagli su www.guasconeteatro.it.

