Maghi, mimi e burattini. Sabato torna “Spettacolando“. La prima senza il suo fondatore

Sabato prossimo, 5 luglio, per le vie e le piazze di Camporgiano, dalle 17 in poi, torna “Spettacolando“, la storica rassegna internazionale del teatro di strada con maghi, mimi, burattini, musica e trasformismo, giunta quest’anno alla XXVI edizione. L’evento, curato con passione dal Laboratorio Teatrale dei Contafole, è diventato un punto di riferimento per chi ama l’arte di strada e un appuntamento imperdibile per cittadini e turisti. "Spettacolando – afferma Riccardo Fabbri, presidente del Laboratorio Teatrale dei Contafole – è molto più di una rassegna teatrale. E’ una vera festa per tutta la comunità, pensata per coinvolgere famiglie, bambini, turisti e appassionati". "Sarà – aggiunge il sindaco Francesco Pifferi – Una giornata di festa per un’edizione molto particolare, molto sentita anche dall’amministrazione comunale. Grazie a Riccardo Fabbri e agli altri fantastici ragazzi del Laboratorio Teatrale dei Contafole, Spettacolando va avanti. La grande eredità lasciata dall’indimenticabile maestro Giorgio Santarini non andrà perduta. Chi ha avuto la fortuna di conoscere il maestro Giorgio, scomparso il 4 febbraio scorso all’età di 88 anni, sa infatti che l’eredità ricevuta lo impegna a trasmettere agli altri due grandi valori: la responsabilità e il dono agli altri. E sono certo che sarà così".

Alle 17 la trascinante energia della Bada Boomer Band Street Band animerà il paese con un viaggio musicale tra i brani degli anni ’80. Alle 18 spazio alla magia dei burattini con lo spettacolo "Il buono, lo gnomo e il cattivo" dell’attore e burattinaio Italo Pecoretti, una favola divertente e ironica che racconta, tra colpi di scena e personaggi irresistibili, la lotta tra il bene e il male. Dalle 21, si torna a ballare con la Bada Boomer Band, che precederà l’arrivo sul palco di Saeed Fekri, mimo, mago e clown iraniano, con lo spettacolo "L’Incantatore" (21.30). Con la sua bombetta e il suo carisma saprà affascinare e divertire grandi e piccini. Alle 22.30 nuova sfilata musicale della street band per le vie del paese, prima del gran finale delle 23 con lo show "Alto Livello": trasformismo, trampoli e illusionismo con gli attori Pietro Rasoti e Miriam Calautti, per uno spettacolo mozzafiato diretto da Luigi Sicuranza.

Dino Magistrelli