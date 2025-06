Al via "Varchi d’estate". Spettacoli e musica nel cuore della città

Su il sipario su "Varchi d’Estate", la prima edizione della rassegna organizzata dall’amministrazione comunale di Montevarchi per vivere il centro storico nella bella stagione con eventi per tutti i gusti. Il via domani sera, alle 21, in piazza Varchi, con uno spettacolo di grande suggestione, il "Concerto per voce, archi e candele". Protagonista sul palco allestito all’ombra del municipio Simone Baldini Tosi, artista poliedrico che spazia dalle 7 note al ruolo di compositore, scrittore, cineasta e direttore d’orchestra. Nel suo curriculum spicca il diploma in violino al Conservatorio "Luigi Cherubini" di Firenze, trampolino di lancio per esplorare la musica declinata in ogni suo aspetto e stile, da quella leggera al rock progressivo, senza dimenticare il repertorio classico e la canzone d’autore. E non a caso in carriera ha messo a segno collaborazioni importanti con personaggi molto noti come Caterina Caselli, Marco Mengoni e Sandro Luporini, storico coautore di Giorgio Gaber, con cui ha condiviso il progetto teatrale "Chiedo scusa se parlo di… Gaber". Le luci dell’illuminazione pubblica, appena si farà buio, si abbasseranno per lasciare posto a quelle delle candele, clonando un allestimento sempre più frequente alle nostre latitudini perché in grado di regalare agli spettatori un’esperienza "immersiva ed intima – assicurano i promotori – sospesa tra sogno e realtà e nella quale anche il cielo stellato diventerà parte della performance". Ricordando l’appuntamento l’assessore alla Promozione e Sviluppo del territorio Sandra Nocentini non ha nascosto la propria soddisfazione per avere la possibilità di proporre nel cuore cittadino un festival di livello assoluto e che per la varietà dell’offerta dei generi ha le carte in regola per riscuotere il gradimento della cittadinanza.

Entrando nel dettaglio dell’evento, inserito tra le tappe nel tour estivo di Baldini Tosi, sarà caratterizzato da un repertorio che associa brani originali a reinterpretazioni in chiave acustica e raffinata di alcuni dei più amati classici della musica nostrana e internazionale. Non solo, perché ci sarà l’opportunità di ascoltare dal vivo il nuovo singolo del musicista "Urlerò piano". L’ingresso è libero con posti a sedere fino a esaurimento. "Varchi d’Estate" proseguirà poi fino a oltre la metà di luglio e intanto giovedì 19 giugno si esibirà la PoohIsar Tribute Band, tributo ufficiale ai Pooh, mentre il 26 di questo mese sarà la volta de "L’altra Mina Tribute Show", dedicato alla più talentuosa cantante italiana. Da non perdere inoltre il 3 luglio la serata più attesa, "Parla con Dru", un vero e proprio happening con la celeberrima Drusilla Foer, attrice che si racconta e canta in maniera mai banale e con straordinaria ironia. Completeranno la rassegna il 17 luglio la Rock Live Band C’Over 30 e il ritorno, sabato 19 luglio della Banda Musicale della Polizia di Stato.