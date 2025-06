Intrecci poetici e musicali al tramonto

GAMBASSI TERMETutto pronto per la trentesima edizione di "Classica", la rassegna musicale estiva organizzata dai Comuni di Montaione e di Gambassi Terme in collaborazione con la Fondazione Orchestra della Toscana. Anche quest’anno saranno sei i concerti in programma la domenica all’ora del tramonto, i primi tre nella suggestiva Pieve di Santa Maria a Chianni a Gambassi, mentre i successivi si terranno nel complesso museale della Gerusalemme di San Vivaldo. I concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Si parte quindi oggi alle 18 presso la Pieve di Santa Maria a Chianni a Gambassi Terme con "Pity the World. J.S. Bach incontra Shakespeare". Protagonista della serata il Trio Jorik, formato da Paolo Lambardi al violino, Pierpaolo Ricci alla viola e Augusto Gasbarri al violoncello, affiancato dalla voce recitante di Riccardo Massai (nella foto). Un dialogo raffinato tra due giganti dell’arte occidentale, Bach e Shakespeare. Le Variazioni Goldberg di Bach; trenta trasformazioni di un’Aria che secondo la leggenda, sono state concepite per far da ninnananna a un aristocratico insonne. Scritte originariamente per clavicembalo, in questa occasione vengono ascoltate nella versione per trio d’archi firmata dal violinista e direttore Dmitry Sitkovetsky. Le Variazioni si alterneranno ai sublimi Sonetti di Shakespeare, in un intreccio poetico e musicale di grande suggestione.