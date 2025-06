Giardino Rose il ’Controcanto’ di Zanotto

Nello spazio estivo Il Giardino delle Rose (via Giuseppe Poggi, 2), aperto tutti i giorni dalle 9 alle 20.30, prosegue il calendario di eventi estivi.

Oggi pomeriggio alle 18.30 presentazione del libro “Controcanto“ di e con Sylvia Zanotto (nella foto, edizioni Il Foglio, 2025). Dialoga con l’autrice la scrittrice Nicoletta Manetti. Poesia e danza: Sylvia Zanotto; butoh: Clara Burgio. Controcanto narra di una grande ingiustizia: morire in guerra a poco più di vent’anni. "Il dolore e il lutto per la perdita della figlia morta a 26 anni sotto una bomba nel conflitto siriano e la perdita del padre anziano a 89 anni si sono intrecciati in un unico canto dove le lacrime contengono il sale (quello di Glissant) e dove la terra rigenera senso nelle sue nuove radici, che il nostro io disorientato stenta a riconoscere, così fragile e senza appigli, in un mondo incatenato da false e misere ideologie. Nel terzo millennio, come nell’antica Cartagine le guerre dividono ancora gli uomini".

Domani alle 18.30 l’associazione culturale Quadrophenia presenta invece Catapano Boni Duo. Marilena Catapano: voce e percussioni; Gianfilippo Boni: voce e pianoforte. Il Duo ripropone il meglio della musica d’autore italiana (Dalla, De Gregori, De Andrè, Fossati, Conte, Capossela, Daniele, Gaetano, Battisti, Caputo, Concato e tanti altri, non tralasciando i brani più significativi del Cantautorato internazionale femminile (Tracy Chapman, Cindy Lauper, Suzanne Vega etc), riproponendoli in versioni ritmiche riarrangiate e liberamente reinterpretate, dando sempre libero spazio all’improvvisazione e all’emozione del momento.