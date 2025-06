“Verdi Melodie”, venerdì 13 giugno il secondo appuntamento

“Una vera e propria magia”. Si preannuncia così, secondo gli organizzatori, il secondo appuntamento di “Verdi Melodie”, tre appuntamenti di musica da camera con aperitivo che si svolgeranno nella suggestiva cornice del parco di San Rossore. La rassegna, ideata da Gruppo Paim e patrocinata dal Comune di Pisa con la Direzione Artistica del Maestro Carlo Franceschi, proseguirà dopo il primo appuntamento al Casale la Sterpaia. Un evento che “rappresenta un’opportunità unica per celebrare l'armonia tra la bellezza della natura e la potenza della musica, in un contesto che esalta entrambi gli elementi dopo il grande successo del 6 giugno”.

Ad esibirsi venerdì 13 giugno, a partire dalle 19.30, sarà il Duo DissonAnce, composto dai maestri Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin. Una coppia che condurrà i presenti, grazie alle proprie fisarmoniche, nel magico mondo delle colonne sonore realizzate da Tiersen, Bernstein, Piazzolla, Morricone e molti altri. Per accedere all’evento è necessaria la prenotazione, disponibile al numero 3406168599, ed è richiesto un contributo di 20€ che include l’aperitivo con gli artisti.

Le colonne sonore come arte a sé stante

La tradizione della colonna sonora nasce nel 1916, quando Victor Schertzinger registrò per la prima volta alcune musiche da utilizzarsi specificatamente per una pellicola cinematografica. Da quel momento, “la composizione di una colonna sonora è diventata sempre più un’arte a sé stante”, affermano gli organizzatori.

Un prodotto dell’ingegno e della sensibilità umana che rispetta caratteristiche ben specifiche, in grado di risaltare come gioielli incastonati nella storia del cinema. Un connubio, quello tra musica e cinematografia, esemplificato da sodalizi celebri come Sergej Prokofiev per Sergej Eisenstein, Bernard Hermann per Alfred Hitchcock, Nino Rota per Federico Fellini, Ennio Morricone per Sergio Leone, Danny Elfman per Tim Burton, John Williams per Steven Spielberg.

Venerdì 20 giugno, spazio al Modern Free duo

Il tris di appuntamenti si concluderà venerdì 20 giugno alle 19.30. Ad esibirsi nel corso della serata conclusiva sarà il Modern Free Duo, composto dal flautista Michele Serafini e dal chitarrista Andrea Candeli. Il tema musicale della serata spazierà in modo ampio nella cronologia della produzione artistica europea e non solo, e lascerà ampio spazio ai virtuosismi del duo.