Michelozzi canta al Colibrì. In centro Variopinto Band

Prato Estate, ecco gli appuntamenti di oggi e domani. Stasera dalle 21.30 concerto di Edoardo Michelozzi (foto) al Colibrì, lo spazio all’aperto del circolo Grassi di via Pasubio. Vincitore del Cantagiro 2022, con due EP già all’attivo, il cantautore toscano porterà al Colibrì un live intimo e vibrante: con la voce profonda unisce nelle sue canzoni storie vere, emozioni e suoni moderni con radici nel cantautorato italiano. Ingresso gratuito, nel giardino possibilità di cenre dalle 20, con panini, birre fresche e non soloo. Domani dalle 19 a mezzanotte in piazza San Francesco di scenala coloratissima Variopinto Jazz Band. Composta da Pablo Cocci, Serena Benvenuti, Elia Ciuffini, Ilaria Patania e Valerio Calonego – musicisti e animatori di professione – la band animerà la serata con giochi di gruppo dalle 19 alle 21, seguiti da musica africana e movimento per tutte le età. Una serata di allegria per tutte le età in cui la musica non sarà solo un piacevole sottofondo ma materia viva e interattiva, che accompagnerà ogni gioco, ne guiderà il percorso stabilendone tempi e ritmi, enfatizzando i momenti di suspance e gli attimi più divertenti della serata.

Infine, da ricordare oggi al Soccorso Deklassat@, una festa tra musica, cibo e spettacoli, un incontro fra culture diverse nel quartiere più multietnico della città dalle 18 alle 22. E’ un progetto dell’associazione La Cultura Nuova, in collaborazione con l’associazione Cieli Aperti, che animerà via Torino e i giardini di Via Carlo Marx con i cittadini protagonisti. Sono previsti concerti di musica delle diverse nazionalità insieme a degustazioni culinarie, moda, fotografia, danza, canzoni e altro ancora.