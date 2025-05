Aggredite da pitbull, nonna e nipotina di 2 anni in ospedale

Agliana (Pistoia), 30 maggio 2025 – Una bambina di 2 e anni e la nonna gravemente ferite dopo essere state aggredite dai pitbull di proprietà di un parente.

Le urla, le sirene delle ambulanze e l’arrivo dell’elisoccorso Pegaso hanno subito fatto capire al vicinato che qualcosa non andava: l’allarme è scattato intorno alle 14 in via Panaro, nella frazione aglianese di San Michele.

Secondo le prime informazioni, uno o più pitbull di proprietà di un familiare avrebbero aggredito prima la bambina e poi la nonna, intervenuta per difenderla. Sul posto sono intervenuti il 118 (che ha fatto arrivare l’elicottero del soccorso regionale), i carabinieri e la polizia municipale di Agliana. La piccola è stata portata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, anche la nonna è in ospedale e le sue condizioni sono in corso di valutazione. Anche la mamma della piccina sarebbe stata soccorsa per un malore dopo essersi resa conto di quanto era successo.

IN AGGIORNAMENTO