Due donne azzannate dal cane: paura nel parco ad Agliana

Agliana (Pistoia), 30 dicembre 2024 – Spavento ieri mattina ai giardini pubblici di Ponte dei Bini. Due donne sono state trasportate all’ospedale San Jacopo perché sono state morse da un cane, che era accompagnato e regolarmente al guinzaglio.

Da quanto si è appreso l’animale era ai giardini pubblici accompagnato da due donne, una delle quali lo teneva al guinzaglio. Un’altra donna che si trovava nello stesso spazio verde, sembra che si sia avvicinata al cane con l’intento di accarezzarlo. Un gesto affettuoso nelle intenzioni della signora che però ha scatenato una inaspettata reazione nell’animale che le ha azzannato la mano, procurandole una importante ferita all’indice della mano sinistra.

Le due accompagnatrici del cane si sarebbero prodigate per calmare l’animale e soccorrere la persona ferita, ma anche una delle due è stata azzannata al polso destro. Una tranquilla domenica mattina, poco dopo le 10, l’ideale per trascorrere momenti di relax sotto il tiepido sole invernale ai giardini pubblici della frazione alla periferia di Agliana, si è improvvisamente trasformata in momenti di grande apprensione per i presenti.

E’ scattata immediatamente la richiesta di soccorsi e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze: una della Misericordia di Agliana e una della Croce verde di Chiazzano. Le squadre dei volontari hanno preso in carico le due donne ferite, trasportandole al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia. Da una sommaria ricostruzione, pare che la prima donna che è stata morsa dal cane sia anche caduta, ma al momento dei soccorsi le sarebbe stata riscontrata solo la ferita alla mano sinistra provocata dal morso dell’animale.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri per i rilievi del caso. Le due donne ferite sarebbero entrambe sui 55 anni e si tratterebbe di persone che abitano nella Piana. I giardini pubblici di Ponte dei Bini sono attrezzati anche con giochi per bambini, nella frazione alla periferia di Agliana, al confine con il comune di Prato.