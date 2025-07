Torna il "Festival La Versiliana" . Apre la prima nazionale di ‘Alberi’ con Giovanni Storti e Mancuso

Grandi nomi dello spettacolo, con la consueta priorità alla musica, alla prosa e alla danza, tante prime nazionali e due mesi di appuntamenti per tutti i gusti. È un menù ricco e variegato quello offerto dal 46° Festival della Versiliana, il primo del nuovo corso guidato dalla presidente Paola Rovellini, dal direttore artistico Marco Marchesi e il resto dello staff della Fondazione. La partenza è fissata il 16 luglio con "Alberi", spettacolo al suo debutto proprio in Versiliana per la regia di Arturo Brachetti e alla presenza di Giovanni Storti e il celebre neurobiologo e scrittore Stefano Mancuso.

Non solo, a due settimane dalla partenza, il Festival può già vantare un successo: il tutto esaurito de "La Zanzara show" con Giuseppe Cruciani e David Parenzo (20 luglio). "La Versiliana è il cuore culturale della nostra estate, un motore identitario e attrattivo per tutta la città di Pietrasanta – dice il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – e la forza del Festival è nella sua capacità di unire bellezza, riflessione e l’arte di fare spettacolo. Il teatro, la musica e la danza, come l’ironia, la provocazione e la comicità si fondono in un cartellone capace di parlare a segmenti di pubblico diversi, mantenendo sempre alta la qualità dell’offerta. Un ringraziamento e un augurio di buon lavoro a tutto lo staff della Fondazione, partner strategico anche nel percorso di candidatura di Pietrasanta a capitale italiana dell’arte contemporanea 2027".

Basta scorrere l’elenco dei protagonisti di questa 46a edizione per capire che ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Tra gli artisti più attesi figurano ad esempio i Dire Straits Legacy, con alcuni membri storici della celebre band britannica (9 agosto), il leader degli Spandau Ballet Tony Hadley, (27 agosto), la serata-evento "Sottovoce" con Diego Abatantuono intervistato da Ale & Franz (23 luglio), Elio (senza le Storie Tese) con "Quando un musicista ride" (25 luglio), lo storyteller sportivo Federico Buffa in "La milonga del Fútbol" (17 agosto) e il debutto di Stefano De Martino in Versiliana con "Meglio stasera" (27 luglio). E poi ancora il filosofo Umberto Galimberti (29 agosto), Alice (26 luglio), Patty Pravo (12 agosto), Nek (13 agosto), Paolo Hendel (17 luglio), Andrea Pucci (14 e 16 agosto), Diego Dalla Palma (29 luglio), Marco Masini (6 agosto), Serena Rossi (10 agosto) e tantissimi altri. Biglietti in vendita su Ticketone e in Versiliana ogni giorno ore 10-13 e 17-22,30: info sul sito internet www.versilianafestival.it