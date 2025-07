L’attesa del Palio dei Rioni. Il quartiere storico dei Frati vuole ribaltare la classifica

Da oggi parte l’immersione nel mondo del Palio dei Rioni cittadino: la corsa al titolo inizierà sabato 12 luglio con ‘Aspettando il Palio’ in piazza XXIX Maggio e la nostra indagine prende il via dall’ultimo e dal primo classificato dell’edizione 2024. Il Frati, fermo all’ultimo gradino, punta alla rimonta legata a una lunga storia e tradizione. Pietro Di Lelio, caporione vivace, impegnato da sempre nell’animazione del borgo di ingresso a Camaiore, intende intanto ribaltare il posto della classifica 2024.

Il Frati è nato insieme al Palio nel 1959 e ha conquistato due cenci, il premio per la vittoria. Nel 2019, la bruna Julia Pellegrini vinse anche il titolo di Miss e Più Bella di Camaiore, prima della pausa dovuta alla pandemia. I colori, sbandierati con orgoglio nelle sfilate di presentazione, sono il bianco e l’azzurro: lo stendardo portato in pompa magna raffigura San Vincenzo, santo a cui e’ dedicata la chiesa del borgo nel cui chiostro ogni anno, in agosto, si tiene la nota Sagra del Cappelletto inventata dal compianto don Florio Favilla. Il Frati nasce addirittura nel 1619 come quartiere storico di Camaiore: alla prima edizione del Palio era già presente. "Come presidente - afferma Di Lelio - sono orgoglioso dei miei ragazzi giovani, pieni di entusiasmo, piccoli e grandi che organizziamo diverse occasioni durante l’ anno: la corsa storica di Frati in maggio, la camminata delle paure il 31 ottobre, il villaggio di Babbo Natale. Da qualche anno il giorno della sfilata a mezzogiorno ci si trova tutti in Varicella, posto sopra le colline tra Frati e S. Lucia, dove i nostri nonni andavano ad approvvigionarsi d’ acqua, magari per fare il pane e che noi abbiamo ripulito. Qui facciamo una bella grigliata di augurio…".

Insomma il palio per Frati è allenamento e tradizione profonda, un modo per ripercorrere certi usi amati. Lo scorso anno alla prima serata il rione era in testa dopo sfilata, corrida e primi giochi allo Stadio. Poi purtroppo a mano a mano ha perduto posizioni nonostante l’impegno degli atleti. “ Artisti come noi la mamma ‘un ne fa più”: nel 2023 sfilarono con questo motto e tanta voglia di sfondare tra colori, bandiere ed atleti vestiti da frate, come si addice al loro spirito, goliardico ma rispettoso. "Ci impegneremo al massimo – chiude Di Lelio – abbiamo forza e passione". Frati non demorde con i suoi ragazzini e le cheer leaders truccate di bianco e bluette, con i cesti di fiori, i cappelli delle donne e i grembiuli a quadretti e il simpatico Mariano Maggi premiato come caporione storico per presenze. La sfida alla risalita è partita.

Isabella Piaceri