La Rocca, motivatissima, è pronta a inseguire il terzo successo di seguito

Due vittorie consecutive, 2023 e 2024, gli amaranto del rione del centro storico sono i re del Palio dei Rioni. Tifo, vittorie e bis: La Rocca ha trionfato nelle ultime edizioni rimontando una difficile classifica. A giugno, il rione ha anche partecipato alla festa di fine stagione della società "Ac lido di Camaiore Asd", per far conoscere alcuni giochi del palio ai ragazzi del calcio. "E’ stata una bella esperienza, per grandi e piccini,con la speranza che i giovani abbiano apprezzato la nostra realtà" affermano i capi del rione Andrea Paoli e Fabio Pierucci. La Rocca ha bissato nel 2024 il successo dell’anno precedente, conquistando la 32ª edizione del Palio dei Rioni Città di Camaiore e issandosi al primo posto nella classifica dei rioni più titolati.

"Il rione La Rocca – afferma Pierucci – è pronto a scendere nuovamente in campo e lo facciamo con lo stesso spirito, la spensieratezza e la passione che da anni ci contraddistinguono. La dirigenza è rimasta invariata e sempre pronta ad aiutare, mantenendo saldi i valori della tradizione e del sano agonismo".

Sul fronte sportivo, gli atleti non si sono risparmiati. "Il nostro allenatore Nicola Polacci insieme a me ed Andrea Paoli – chiude Pierucci – ha lavorato duramente per migliorare ogni aspetto nella preparazione della gara, nella consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza – chiudono Andrea e Fabio –. Un plauso va anche ad Filippo Cesare e Marco che hanno seguito la squadra del tiro alla fune. Ci alleniamo da mesi, e ogni fatica è stata affrontata pensando a quel momento in cui porteremo i nostri colori in gara. Il sostegno dei nostri sostenitori ci dà una carica enorme. La Rocca, con la sua storica fierezza e il legame profondo con il territorio, si prepara quindi a vivere un’altra pagina importante di questa straordinaria manifestazione cittadina. Con la passione che l’ha sempre contraddistinto, il rione scende in campo non solo per competere, ma per celebrare l’identità e lo spirito di comunità che da sempre animano il Palio dei Rioni di Camaiore. La nostra forza è il gruppo, siamo pronti e cercheremo con tutte le forze di difendere il cencio".

