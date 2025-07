Bar svaligiato. E il ladro è un amico

Quello che hanno riconosciuto nella foto segnaletica era un volto “amico“ del bar tabacchi “Fiorelli“ al Varignano. Oltre ad aver fatto lì dei lavoretti, di tanto in tanto si fermava per un caffé. Così è stata doppia la (brutta) sorpresa per la titolare Ilenia Coselli, e il marito Luigi Troiso, quando hanno scoperto che quella persona, che avevano imparato a conoscere, era stata fermata per un furto nella loro attività.

È stato proprio Troiso, ieri, intorno alle 5 del mattino, ad accorgersi che nella notte qualcuno era entrato nel bar tabacchi. "Ho trovato il fondocassa svuotato e la cassaforte forzata. Erano sparite sigarette e ’gratta e vinci’". "Fra tutto – racconta – un bottino di circa 5mila euro". Immediatamente ha contatto il centralino del 112 per la denuncia, "E mi ha risposto la Polizia, informandomi che – prosegue – intorno alle 4 due agenti di pattuglia avevano arrestato un uomo. Trovato in possesso di ciò che, si scoprirà, era sparito dal bar di mia moglie".

L’uomo era stato notato poco distante dall’attività, e ad insospettire i poliziotti è stato lo zaino ingombrante che aveva sulle spalle. Così hanno proceduto al controllo, trovando la refurtiva. Agli agenti Troiso esprime grande gratitudine: "Nonostante gli organici ridotti – dice – le forze dell’ordine fanno un lavoro straordinario. Senza mai voltare la spalle".