Fotografie d’autore sul lungomare ’Claudio Barontini Welcome to Italy’. Un omaggio all’umanità italiana

‘Claudio Barontini Welcome to Italy’ è un omaggio potente e delicato all’umanità italiana, colta dallo sguardo sensibile dell’autore, noto per la sua capacità di raccontare attraverso la fotografia volti, storie e atmosfere cariche di emozione. La mostra fotografica open air, che sarà visibile gratuitamente a partire da oggi (vernissage alle 11.30, alla presenza dell’artista, ai giardini del Lungomare Vassallo) sul lungomare di Lerici, dove resterà fino al 15 ottobre. ‘Claudio Barontini - Welcome to Italy", un suggestivo percorso visivo a cielo aperto firmato dal fotografo livornese, spezzino d’adozione visto che vive in città da diversi decenni, conosciuto per i suoi ritratti d’autore dedicati a personaggi del jet set. Questa volta Barontini cambia prospettiva e ci presenta l’Italia vista con gli occhi di un flâneur, un fotografo curioso che si lascia ispirare, anche con ironia, dai dettagli e dalla vita quotidiana. La mostra presenta una selezione di 21 gigantografie in bianco e nero, ritratti e scene di vita quotidiana che esplorano il senso profondo dell’identità nazionale e dell’umanità, restituendo un’immagine autentica e universale dell’Italia di ieri e di oggi.

Allestita all’aperto lungo uno dei tratti più suggestivi del territorio, l’esposizione si inserisce nel progetto del Comune di Lerici di promuovere l’arte e la cultura in spazi pubblici. Le fotografie dialogano con il paesaggio marino e urbano, creando un percorso immersivo dove arte e ambiente si fondono armoniosamente. Chi visiterà Lerici avrà l’opportunità di intraprendere un viaggio visivo inedito, attraversando città iconiche come Venezia, Milano, Napoli e Torino, ma anche scoprendo luoghi meno noti e suggestivi. Da Livorno a Palermo, da Como a Civitavecchia, da San Giorgio La Molara fino a Matera, Trieste e Pescara, per citare solo alcune delle foto esposte. In ogni fotografia, Barontini non si limita a catturare il paesaggio urbano ma ci racconta storie, tradizioni ed emozioni, in cui coesistono stile, istintività e sensibilità. "Ho fortemente voluto le mostre a cielo aperto sul nostro lungomare perché sono convinto che bellezza richiami bellezza – dichiara il sindaco Leonardo Paoletti – . Le opere di Barontini, amico di Lerici, valorizzano i nostri angoli e scorci con foto cariche di significato umano e ricerca analitica, immortalando azioni quotidiane che si inseriscono nei nostri paesaggi manifestando la vita, in tutte le sue forme".

Marco Magi