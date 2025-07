Antonio Grulli nuovo direttore del Camec

Antonio Grulli è stato nominato nuovo direttore del partenariato pubblico-privato non istituzionalizzato, per la valorizzazione delle attività culturali del Camec. "È per me un onore poter dirigere il Centro di arte moderna e contemporanea – esordisce Grulli (nella foto) – . In primis per le sue radici, che affondano in una storia viva, in cui La Spezia ha svolto un innegabile ruolo di laboratorio del contemporaneo. Ma anche per la storia recente dell’istituzione museale Camec, fatta di importanti lasciti, acquisizioni di livello assoluto, e mostre straordinarie. È da questa storia, più o meno recente, dal Dna stesso del museo, che voglio ripartire per costruire assieme a Fondazione Carispezia e al Comune di La Spezia il futuro di questa istituzione". Il critico d’arte Grulli è stato presentato ufficialmente ieri dal sindaco Pierluigi Peracchini, dal consigliere di amministrazione di Fondazione Carispezia Debora Cossu e dal presidente del Comitato tecnico Giacomo Bei. "Qualcosa al Camec è cambiato, e a confermarlo sono i numeri – dichiara Peracchini – : dal 5 ottobre 2024, data di riapertura del museo con il rinnovato restyling e il ripensamento della collezione civica permanente a cura di Wolf, ad oggi, quasi 14mila visitatori hanno ammirato la sala del Premio del Golfo, l’Accessibility Room, la mostra temporanea ‘Morandi Fontana. Invisibile e Infinito’ e hanno partecipato ai numerosi eventi proposti". Infine, le parole di Andrea Corradino, presidente della Fondazione Carispezia: "La nomina di Antonio Grulli rappresenta un ulteriore passo fondamentale nel percorso di rilancio del Museo, che Fondazione Carispezia porta avanti con il Comune della Spezia. Un percorso che rafforza il ruolo del museo come punto di riferimento culturale per la città e il territorio".

Marco Magi