Un’escalation per i furti. Faggi incontra i cittadini: "Insieme alla prefettura troveremo contromisure"

"Mi sono messo in contatto con la Prefettura affinché possa, insieme all’amministrazione comunale, ricevere i cittadini di San Giorgio e Santa Maria a Colonica per cercare di aprire un focus sull’escalation di furti, che ci viene narrata dai cittadini, che sta colpendo le due frazioni". Sono le parole del vicesindaco e assessore alla Polizia Municipale Simone Faggi che martedì sera è intervenuto all’incontro dei cittadini (nella foto) che fanno parte dei gruppi Facebook e Whatsapp di San Giorgio e Santa Maria che si sono riuniti per fare il punto della situazione a seguito della petizione discussa in commissione lo scorso aprile proprio per chiedere maggior sicurezza. Un coro unanime quello che si è sollevato da parte dei partecipanti all’incontro "non siamo cittadini di serie B, vogliamo delle risposte e le vogliamo a breve. Abbiamo paura, i furti ormai sono all’ordine del giorno. I ladri entrano nei giardini, nelle abitazioni sia di giorno sia di notte. Non vediamo mai pattuglie della Polizia o dei Carabinieri. Ci alziamo tutti i giorni per controllare sul gruppo Whatsapp a chi sia toccato questa volta. Le forze dell’ordine ci dicono di denunciare il più possibile perché in questo modo è più facile fare indagini e risalire ai malviventi".

A seguito della petizione discussa in commissione lo scorso aprile tre sono stati i punti sui quali si è impegnata l’amministrazione comunale, ribaditi dal vicesindaco Faggi. L’installazione di una telecamera all’uscita delle scuole elementari, che dovrebbe essere posizionata entro l’estate, la collaborazione con l’associazione di volontariato e protezione civile "Oltre", con cui la Municipale ha una convenzione, che è già entrata in azione ed effettua due passaggi settimanali di quattro ore ciascuno. "Possiamo pensare - commenta Faggi - di coinvolgere anche le altre due associazioni con le quali siamo in convenzione, quella dei Carabinieri e della Polizia", e in ultimo, proprio come annunciato martedì sera da Faggi, la richiesta alla Prefettura di monitorare più assiduamente il territorio per un periodo che non può essere continuativo ma limitato considerando anche il numero esiguo delle forze dell’ordine.

Durante l’assemblea i cittadini hanno sollecitato anche un dialogo con l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio proprio perché molte strade si trovano al confine fra i due comuni. Altro elemento emerso durante la serata la presenza di case abbandonate e occupate stabilmente da senza tetto. "Anche questo non ci fa stare tranquilli - spiegano i residenti - perché degrado e delinquenza vanno di pari passo". La preocupazione nelle frazioni pratesi è cresciuta nelle ultime settimane in maniera esponenziale: diversi cittadini hanno raccontato di ladri che senza alcuna paura sono entrati in giardini e garage delle villette per cercare di rubare qualcosa, nemmeno infastiditi dalle telecamere private o dai disposizitivi di sicurezza. E così il gruppo di segnalazione creato sui social è cresciuto di giorno in giorno fino ad arrivare a trecento utenti.

Monica Bianconi