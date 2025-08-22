Della Ratta, preparatore atletico del Valsugana

Si è ritirato poche settimane dal rugby giocato, a 32 anni, per intraprendere a tutti gli effetti la carriera di preparatore atletico. E così sarà: in questo nuovo ruolo, Leonardo Della Ratta è stato assunto dal Valsugana Rugby. E’ stato il sodalizio di Padova ad ufficializzare l’arrivo dell’ex-rugbista di Prato nei giorni scorsi (insieme agli staff tecnici delle varie formazioni). Leonardo si occuperà nel dettaglio di affinare la preparazione fisica della prima squadra (che militerà in Serie A2) dell’U18 e della prima squadra femminile (che disputerà la Serie A Elite). Già nei suoi ultimi anni da giocatore, Della Ratta aveva iniziato a specializzarsi in questo campo specifico, mettendo a frutto i propri studi. Cresciuto nei "vecchi" Cavalieri, faceva parte della rosa tuttanera che quasi tre lustri fa lottava per lo Scudetto, prima di iniziare una carriera da "globetrotter" che lo ha portato a giocare in tutto il Nord-Italia. E’ infatti rimasto a Prato sino al 2018, quando accettò la proposta del Biella. E in Piemonte aveva deciso di restare praticamente sino al 2024 eccezion fatta per la parentesi di Noceto (nel 2020, quando il campionato però non venne disputato a causa della pandemia) e per quella di Vicenza (nel 2021/22). La scorsa estate si era trasferito al Rugby Paese, disputando il girone 1 di Serie A (e sfidando anche gli ex-compagni) e dando il proprio contributo alla causa. "Cosa non dimenticherò? Sicuramente i primissimi anni ai Cavalieri, il mio debutto. Ci siamo qualificati per due anni per la Challenge Cup, abbiamo giocato contro squadre di livello assoluto come lo Stade Francais – aveva detto poco più di un mese fa, tracciando un bilancio della sua carriera da giocatore – non dimenticherò la mia prima esperienza a Biella, dove ho trovato una famiglia: abbiamo sfiorato più volte i playoff. Positiva anche l’annata a Vicenza. Chiuso con Paese e con l’internship alla Benetton: lì ho maturato la consapevolezza di essere pronto ad iniziare un nuovo percorso".

Giovanni Fiorentino