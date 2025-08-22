Luna Park, ci siamo. Domenica i coupon

E’ scattato il conto alla rovescia anche per le giostre.

Da domani al 14 settembre torna il tradizionale luna park in viale Marconi, uno dei più grandi e apprezzati della Toscana. Qui vi saranno attrazioni per grandi e piccoli, giostre e banchi alimentari provenienti da varie parti d’Italia tra street food e dolciumi posti sul perimetro del parco fiera con una trentina di stand tra dolce e salato. Bomboloni, zucchero filato, brigidini... ce n’è per tutti i gusti. Le attrazioni invece saranno un centinaio. Il parco sarà aperto tutti i giorni dalle 17 alla mezzanotte. Spettacolo pirotecnico nella serata di inaugurazione e in quella di chiusura. Insomma un appuntam,ento tradizionale davvero, da non perdere.

E nell’ambito del luna park torna anche la Festa del bambino per tre martedì consecutivi: il 26 agosto, il 2 e il 9 settembre tutto il giorno (stesso orario di apertura del parco), con promozioni sui biglietti per i ragazzi fino a 14 anni grazie alla formula dei coupon "prendi due e paghi uno" per la fruizione delle attrazioni.

Come accade ormai da diversi anni la promozione sarà pubblicata sulle pagine de La Nazione di Prato la domenica precedente alla festa. Quindi si parte questa domenica per avere i coupon che consentono di avere tre ingressi alle giostre al prezzo di due martedì prossimo 26 agosto. Confermata anche la Giornata del diversamente abile, in programma il 4 settembre dalle 9.30 alle 12.30, che ogni anno coinvolge numerose persone tra giovani, adulti e accompagnatori che possono usufruire dell’accesso gratuito alle attrazioni e una merenda offerta dagli esercenti.