Avs e Si pungolano: "Bandiera palestinese sul Comune"

AVS e Sinistra Italiana di Scandicci ‘testano’ la tenuta della maggioranza. Il segretario cittadino Marco Raiconi ha chiesto all’amministrazione comunale di prendere posizione sul conflitto nella striscia di Gaza. "Nelle prossime settimane – si legge in una nota – AVS e SI di Scandicci proporranno al nostro Comune di compiere atti precisi e concreti per innalzare la pressione sullo stato di Israele: come smettere di vendere prodotti che provengano o siano legati ad Israele nelle nostre Farmacie Comunali per contribuire così ad una serie di campagne di boicottaggio economico in corso in tutto il mondo, per il rispetto del diritto internazionale. La morte di Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese giunta all’ospedale di Pisa da Gaza giovedì scorso e spirata il giorno successivo anche in conseguenze della malnutrizione, è stata l’ennesima testimonianza del perpetrarsi di un crimine contro l’umanità in una terra, Gaza, devastata dalla violenza israeliana". Il gruppo consiliare di AVS ed il circolo di Sinistra Italiana di Scandicci, hanno chiesto che venga esposta quanto prima sul Palazzo Comunale e in altre posizioni di massima visibilità, come Piazzale della Resistenza e Piazza Matteotti, la bandiera della Palestina. Vedremo quale sarà la risposta dell’amministrazione.