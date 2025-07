A Firenze musica classica per aiutare i malati gravi

Firenze, 2 luglio 2025 - Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Willem Pijper, Béla Bartók e tanti altri. Lunedì 7 luglio, alle ore 20.30, Palazzo Corsini ospiterà il concerto “Lost and Found” del “Viride Quartet”. Il fine è benefico: i fondi raccolti sostengono File (Fondazione italiana di leniterapia) e l’assistenza gratuita ai malati gravi sul territorio. L’iniziativa è promossa da Le Dimore del Quartetto nell’ambito della piattaforma Merita, in collaborazione con il Comitato Amur. Il concerto si terrà tra gli affreschi di Sala Donna Elena. Un concerto che unisce musica e narrazione per raccontare le storie di tre persone che affrontano diverse forme di perdita: la salute, una persona cara, la propria casa. Attraverso quattro capitoli — Before, Losing, Fighting, Overcoming — lo spettacolo intreccia emozioni, testimonianze reali e musiche di Schubert, Bartók, Pijper, insieme a nuove composizioni originali per voce e quartetto. Lost and Found esplora l’esperienza universale della perdita e il percorso condiviso che le persone intraprendono per affrontarla. L’obiettivo è quello di ispirare il pubblico per ricordare che non si è soli nell’affrontare momenti difficili. Il Viride Quartet nasce nel 2017 e ottiene riconoscimenti importanti, tra cui il secondo premio al Prinses Christina Concours (2018) e il prestigioso premio da Het Kersjes Fonds (2019). Ha collaborato con artisti come Anna Fedorova, Daniel Rowland, Cuarteto Quiroga e il Jerusalem Quartet. Nel 2021 ha presentato in prima assoluta “TranscenDance” di Kate Moore all’Unheard Music Festival. La donazione per partecipare al concerto è di 25 euro (è possibile acquistare il biglietto sul sito di File www.leniterapia.it). Il concerto inizia alle ore 20.30 e ha la durata di circa 50 minuti. Per 0552001212. File Fondazione Italiana di Leniterapia Ets è nata a Firenze nel 2002. In 23 anni di attività si è presa cura di oltre 40.000 persone, aiutando i malati gravi ad affrontare nel modo più dignitoso possibile l’ultima delicata fase della vita e supportando anche le famiglie sia durante il percorso di malattia sia nella difficile fase successiva alla perdita.