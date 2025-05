Martedì riapre la biblioteca CiviCa dopo i danni del maltempo

Una data da ‘mettere in agenda’, quella del prossimo martedì, per la biblioteca di Calenzano. Dopo la chiusura, dal 14 marzo scorso, per i danni provocati dall’alluvione, infatti, dal 27 maggio CiviCa riaprirà le sue porte agli utenti, con la ripresa di alcune attività, seppure con orari, spazi e servizi ridotti. L’orario di apertura al pubblico sarà dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13. In occasione del compleanno, il 9 e il 10 maggio, CiviCa aveva già ospitato due giorni di incontri e letture come primo segnale di ripartenza e un’iniziativa con gli autori locali. Adesso si riapre anche all’utenza con alcuni servizi. Da martedì, dunque, alcuni spazi torneranno fruibili e saranno messi a disposizione alcuni tavoli per lo studio e sedute per le consultazioni. Sarà riattivato il servizio emeroteca per la lettura di giornali e riviste. Per il momento non sarà invece possibile accedere all’area bambini. Il servizio di prestito sarà attivato con alcune difficoltà perché il catalogo non è ancora aggiornato a causa del consistente quantitativo di libri persi con l’alluvione.

L’opportunità di essere in rete con le altre biblioteche del circuito Sdiaf consentirà di soddisfare le richieste di prestito. "Ci vorrà ancora tempo per ripristinare interamente i locali – commenta la vicesindaca con delega alla Cultura Martina Banchelli – e alcuni interventi, in particolare quelli legati alle tinteggiature, saranno eseguiti nei mesi estivi. Tuttavia questo è un primo passo verso il ritorno alla normalità e ringrazio di cuore il personale della biblioteca che da subito ha lavorato per far tornare CiviCa un luogo di incontro e cultura". Intanto domenica prossima alle 21, nella cavea che sarà aperta eccezionalmente per l’evento, si terrà lo spettacolo ’Aspettando Lunaria’, a cura di Le Petit Voyage. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e senza prenotazione, fino a esaurimento posti.

Sandra Nistri