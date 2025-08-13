Festa hawaiana alle Pavoniere. E poi serata con Miss Universo

Non c’è Ferragosto a Firenze senza un sogno, quello del mare, ma anche quello della piscina, l’importante è farsi un bagno per affrontare il caldo torrido puntualmente tornato in queste settimane. E magari in questo sogno ci sono anche le spiagge, i bagni in acqua limpida o passeggiate in riva al mare su un atollo in mezzo alle Hawaii, vestiti con camicie colorate, costumi a motivi e infradito blu. E come se non bastasse, si aggiunge a condire il tutto un concorso di bellezza. Ecco che l’immaginazione si fa reale. Certo non nel Pacifico, ma alla piscina delle Pavoniere, al Parco delle Cascine, domani sera è tempo della ‘Hawaii Pool Party Night’.

Una serata a bordo vasca pensata proprio per rilassarsi dopo una giornata calda e dal ritmo tropicale, immersi nelle luci soffuse e nei cocktail ghiacciati. Due le possibilità per accedere all’evento: dalle 20,30 con la cena a buffet, l’ingresso in piscina e il drink (al costo di 30 euro), oppure il solo after dinner, alle 21,30 con l’ingresso in piscina e un drink (a 15 euro). Per partecipare è chiesta la prenotazione al 392 1724859. Ma le sorprese non finiscono qui.

Dalle 20,30 gli spazi si fanno palco per uno dei concorsi di bellezza più attesi della stagione: le semifinali per la Toscana delle selezioni per Miss Universo Italia, il concorso che ogni anno sceglie la rappresentante nazionale, che concorrerà poi al titolo di ’più bella del mondo’.

La serata sarà condotta dal livornese Danny Puccini e sarà la semifinale prima della serata di domenica 17 che decreterà la partecipante a Miss Universo Italy 2025 per la Toscana. La finale si svolgerà, poi, in Puglia il 31 agosto. Nel 2024 il concorso è stato vinto dalla italo-brasiliana Glelany Cavalcante, nata a Bahia e residente in Italia da sette anni, che negli scorsi mesi si è anche laureata in Comunicazione. Per entrambi gli eventi l’ingresso a Le Pavoniere è da via degli Olmi.

l.otta.