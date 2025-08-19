Bonifica, c’è il nuovo direttore . Incarico affidato a Petriccioli

Il nuovo direttore del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord è Norberto Petriccioli. L’Ufficio di Presidenza, composto dal presidente Dino Sodini, dal vice Andrea Celli e dal terzo membro Carlo Alberto Carrai, si è riunito alla vigilia di ferragosto, ha esaminato e condiviso il decreto di nomina che è stato poi adottato da Sodini, come richiede la normativa. Una scelta, spiega il Consorzio, "frutto di un percorso trasparente e condiviso": Petriccioli è stato selezionato all’interno di una rosa di cinque candidati, individuati a seguito di una manifestazione di interesse pubblica a cui hanno partecipato molti validi professionisti. La rosa dei nomi, sentita l’assemblea consortile, è stata poi trasmessa al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per la valutazione della figura più idonea a ricoprire l’incarico. Sulla sua nomina si è registrata piena condivisione tra il presidente Sodini e il presidente Giani, a conferma della solidità e della coerenza della scelta.

Norberto Petriccioli è ora amministratore unico del Consorzio Zona Industriale Apuana, e potrà assumere formalmente l’incarico di direttore del Consorzio di Bonifica Toscana Nord non appena saranno completate le necessarie operazioni burocratiche e istituzionali per garantire la continuità amministrativa allo ‘Zia’. Una figura di "comprovata esperienza manageriale e amministrativa, Petriccioli ha ricoperto ruoli di rilievo sia in ambito pubblico che privato". È stato capo di gabinetto della Provincia di Massa Carrara dal 2003 al 2016, collaborando con diverse amministrazioni, e ha operato con aziende di livello nazionale e internazionale. Dal 2019, inoltre, è amministratore unico del Consorzio Zona Industriale Apuana.

"La sua profonda conoscenza del territorio, delle sue dinamiche e delle relazioni istituzionali, oltreché degli enti consortili, lo rendono un punto di riferimento autorevole per il rilancio e la valorizzazione del ruolo del Consorzio" sottolinea l’ente. L’Ufficio di Presidenza ringrazia quindi il direttore generale facente funzioni, Maurizio Perna, "per il proficuo lavoro svolto in questi mesi, durante l’intero iter di selezione, con competenza e dedizione", e anche il precedente direttore, Nicola Ghimenti, "per il fattivo contributo assicurato nel corso del suo mandato, contraddistinto da una costante attenzione alle esigenze dell’Ente e da una profonda responsabilità nell’esercizio delle proprie funzioni". La nomina del direttore, individuato nella figura di Petriccioli, rientra nell’obiettivo del Consorzio di Bonifica di "rafforzare ulteriormente la propria capacità di risposta alle esigenze dei cittadini e dei territori, proseguendo con determinazione nel percorso di innovazione, efficienza e miglioramento dei servizi".