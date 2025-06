Pubblica Assistenza. Di Fede presidente

Giovanni Di Fede è il nuovo presidente della Pubblica Assistenza di Poggibonsi. Arriva da Firenze e da alcuni anni si è trasferito in Valdelsa, il successore di Manuela Becattelli al vertice dell’associazione di volontariato con sede in via Dante. Esperienze amministrative di livello elevato per Giovanni Di Fede, già insegnante e successivamente, dal 1996, segretario particolare e capo segreteria tecnica del Ministro Luigi Berlinguer, oltre che portavoce del sindaco di Firenze Leonardo Domenici nei due mandati dal 1999 al 2009. Il 24 e 25 maggio scorsi, Di Fede è stato eletto nel Consiglio direttivo della Pubblica Assistenza di Poggibonsi, insieme con Fabrizio Fabiani, Felipe Dondoli, Matteo De Paola, Franca Lotti, Antonella Checcucci, Mauro Merli. Lo stesso Consiglio, al proprio interno, si è espresso all’unanimità per Giovanni Di Fede nella carica principale. "Ringrazio tutto il consiglio che ha fatto il mio nome, ma anche i soci che mi hanno scelto, i 97 volontari attivi e i dipendenti - dice Di Fede - perché sono loro, dipendenti, volontari, soci, i protagonisti dell’associazione. Inoltre il mio grazie e il mio saluto alla presidente Becattelli che nei tre anni precedenti, insieme al Consiglio, ha tenuto la barra dritta sull’indirizzo di questa associazione, ancorata al territorio, rivolta verso le nuove esigenze e le nuove fragilità. Manuela Becattelli continuerà a svolgere attività di volontariato qui e sarà sicuramente persona preziosa per tutti noi". Di Fede resterà in carica fino a maggio 2028, quando si voterà nuovamente il Consiglio direttivo e il presidente. "Considero priorità – conclude Di Fede - il rafforzamento dell’associazione, la partecipazione alla vita della città, il coinvolgimento di competenze diverse e dei giovani".