Brizzi e Petricci restano. Il Sansepolcro ci crede

SANSEPOLCRO Staff tecnico nuovo nel Sansepolcro che fra non molto inizierà a "sudare" in vista del prossimo campionato di serie D. Il neo-allenatore Davide Ciampelli ha in Riccardo Bogliari il suo vice, mentre Luca Cagnini è il preparatore atletico e Massimo Prete il preparatore dei portieri. Se per Ciampelli e per Bogliari si tratta della prima esperienza in bianconero, per Cagnini e Prete è un gradito ritorno, avendo già collaborato con il Vivialtotevere in precedenti stagioni. Nella giornata di lunedì scorso, il team ha svolto un primo sopralluogo nelle strutture e negli impianti della società, cogliendo l’occasione per un incontro conoscitivo con alcuni collaboratori e membri dell’organizzazione bianconera. La società rivolge al nuovo staff un caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per il lavoro che attende i quattro membri, con la convinzione che professionalità e spirito di gruppo saranno le basi per affrontare al meglio la nuova stagione.

Intanto, per ciò che riguarda la campagna acquisti il direttore sportivo Emanuele Monni è giunto alle battute finali. Anche il centrocampo bianconero sembra a posto: non sono previsti altri arrivi, perché l’intenzione è quella di dare maggiore fiducia ai giocatori confermati; ricordiamo che sono rimasti Riccardo Brizzi e Nicola Petricci, quest’ultimo giocatore nello specifico ruolo anche se nello scorso campionato ha dato una mano importante in difesa.

Claudio Roselli