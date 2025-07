A Bucine arrivano gli Info-Point diffusi per i turisti

Arezzo, 02 luglio 2025 – In occasione del Festival delle Regioni, tenutosi a Bucine, è stata ufficialmente sottoscritta la Carta di Intenti per la Valorizzazione Integrata della Cultura, del Turismo e della Sostenibilità Ambientale, un documento che sancisce l’impegno condiviso tra istituzioni e attori del territorio verso uno sviluppo armonico e sostenibile. Un primo passo concreto in questa direzione è rappresentato dal lancio del progetto sperimentale “Info Point Diffuso”, promosso dal Comune di Bucine in collaborazione con la rete di imprese Valdambra Tourism. Il progetto nasce con tre obiettivi fondamentali: il potenziamento dell’ufficio turistico locale, la creazione di una rete collaborativa tra gli operatori turistici del territorio e l’attivazione di percorsi formativi per il personale coinvolto. A partire dal mese di giugno, il progetto ha portato all’attivazione di 18 Info Point diffusi dislocati in modo capillare presso strutture ricettive, attività commerciali e culturali presenti su tutto il territorio comunale. I nuovi punti informativi sono stati attivati a seguito di un percorso formativo rivolto agli operatori, durante il quale sono stati consegnati i materiali promozionali e la vetrofania identificativa, che rende riconoscibili esternamente gli Info Point.

Ogni punto è contrassegnato dal logo “Info Point Diffuso” e da un QR code che rimanda al sito Visit Valdambra, dove è stata creata una sezione dedicata con mappa interattiva per localizzare con precisione ogni singolo punto. La grafica della sezione web è stata realizzata in sinergia con Valdambra Tourism, per garantire coerenza visiva e funzionale al progetto. All’interno degli Info Point, i visitatori possono trovare operatori formati e competenti, in grado di fornire informazioni dettagliate e risposte personalizzate su tutto il territorio di Bucine e della Valdambra. Oltre alla presenza umana, ogni punto è attrezzato con dépliant e materiali informativi per offrire un’esperienza di accoglienza completa e professionale.

“Con l’attivazione degli Info Point Diffusi si definisce una prima tappa significativa di un progetto più ampio di promozione e valorizzazione del sistema turistico locale, con il duplice obiettivo di qualificare l’offerta esistente e allargare ulteriormente la rete anche ad altre attività,” ha dichiarato il Sindaco di Bucine, Paolo Nannini, sottolineando il valore strategico di questa iniziativa. A fargli eco, l’Assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio, Paola Mugnai che ha evidenziato come la creazione della rete degli Info Point Diffusi sia il risultato di un percorso innovativo, volto a rafforzare l’accoglienza turistica e a coinvolgere attivamente tutti gli operatori della filiera: “Solo facendo rete la destinazione turistica potrà affermarsi sempre di più”.