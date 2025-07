Pupo: "Parte da qui il mio tour. A settembre la festa al Country"

L’edizione numero 21 del Mengo Music Fest si svolgerà al Prato di Arezzo dall’8 al 13 luglio, sul palco tanti assi della musica e i migliori tour estivi. Aprirà la serata Sfioriamoci in ricordo di Paolo Benvengnù, con tantissimi artisti sul palco. Ci saranno I Benvegnù che con Paolo hanno condiviso palco e studio nella sua carriera solista, Alessandro Fiori, Andrea Franchi, e poi l’attrice Amanda Sandrelli, Andrea Scanzi, Beatrice Antolini, Dente, Ermal Meta, gli ex Scisma, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, ma anche Irene Grandi, Lamante, Marc (Venus), Marco Olivotto, e poi Marina Rei, Piero Pelù, Tosca. La direzione artistica e l’organizzazione della serata sono a cura di Luca Roccia Baldini, Officine della Cultura e dei Benvegnù, con il supporto dell’etichetta aretina Woodworm.

Mercoledì 9 luglio sarà la volta di Yasmina, Osaka Flu, Joan Thiele e Giorgio Poi, giovedì 10 luglio l’attesissimo Lucio Corsi insieme ai Belize, Mazzariello e a un djset di Samuel, venerdì 11 luglio Il Mago del Gelato, Adi Oasis, Dov’è Liana, oltre a Boss Dom, Fitness Forever e Mefisto Brass, sabato 12 luglio Afterhours con i 20 anni di “Ballate per piccole iene”, Ralf e Fast Animals and Slow Kids, domenica 13 luglio gran finale con i 50 anni di carriera di Pupo che proprio da Arezzo darà il via al suo tour mondiale. Ad aprire la serata sarà il nipote di Enzo Ghinazzi, Capaleo. Poi alle 21,30 sul palco salirà Pupo.

"Ho impiegato tempo a perfezionato lo spettacolo dal Mengo - dice Pupo - sarò in tour da luglio 2025 a maggio 2026 chiusura al Verdi di Firenze. Porto al Mengo uno spettacolo ad hoc tecnologico con video e l’intelligenza artificiale dell’aretino Leonardo Bigliazzi. Essere qui a 70 anni dopo 50 di carriera, è una gioia immensa. L’11 settembre siete tutti invitati al Country family a Ponticino per la festa dei miei 70 anni. Dopo Arezzo il tour farà tappa oltre che in Italia, in Austria, a Malta, in Kazakistan, a Mosca, in Canada, Germania, Svizzera, Australia, Argentina, Brasile girerò il mondo con la mia band aretina".

A.B.