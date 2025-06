“Aiuto, non mi sento bene”. Torgiano, uomo salvato dalle farmaciste

Perugia, 19 giugno 2025 – Una storia finita bene grazie alla prontezza e alla professionalità di alcune farmaciste. Ma quelli vissuti ieri mattina sono stati attimi di grande tensione alla Farmacia Ricci di Torgiano. Qui un uomo infatti, è stato colto da un improvviso malore e subito si è capito che la cosa era grave. Provvidenziale allora è stato l’intervento delle farmaciste presenti che, con prontezza e competenza, hanno prestato i primi soccorsi, stabilizzando il paziente in attesa dell’arrivo del 118.

“L’uomo, 67 anni di Cannara, è entrato dicendoci che non si sentiva bene – racconta una delle farmaciste – lo abbiamo fatto stendere nel lettino, in infermeria, ma abbiamo capito che non si trattava di un infarto. Ed in effetti quando sono arrivati i sanitari del 118 che abbiamo subito allertato, gli abbiamo espresso le nostre sensazioni e hanno fatto un’ecografia e si sono accorti di quello che effettivamente stava accadendo”.

E’ stato insomma grazie alla loro professionalità e alla perfetta sinergia con i sanitari di emergenza, che l’uomo ha ricevuto cure tempestive, scongiurando conseguenze potenzialmente più gravi. “Questo episodio mette in evidenza il ruolo fondamentale dei farmacisti come presidio sanitario essenziale sul territorio – afferma il presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Perugia, Filiberto Orlacchio –. Lungi dall’essere semplici dispensatori di farmaci, i farmacisti si confermano veri e propri primi responders in situazioni di emergenza, contribuendo attivamente alla prevenzione sanitaria e alla tutela della Salute pubblica. La capillarità delle farmacie sul territorio si dimostra, ancora una volta, una risorsa strategica del sistema sanitario – aggiunge - : grazie alla loro presenza diffusa e alla capacità di offrire assistenza rapida e qualificata, garantiscono un supporto immediato e accessibile a tutta la cittadinanza. La prontezza dei farmacisti, unita alla loro preparazione professionale, permette di gestire situazioni critiche e di fare la differenza nei momenti di bisogno, rafforzando il legame tra la comunità e il Sistema sanitario. “Desidero quindi ringraziare le farmaciste della Farmacia Ricci per la loro straordinaria dedizione e professionalità” conclude Orlacchio. Ringraziamenti anche da Federfarma Umbria, che sottolinea di nuovo il ruolo centrale di questa figura per la sanità pubblica.