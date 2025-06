Malore mentre fa il bagno. Aretina in rianimazione. La vacanza diventa dramma

COMACCHIO (Ferrara)Un’aretina in rianimazione dopo un malore in mare. Momenti di grande apprensione ieri mattina sulla spiaggia del Lido di Pomposa, in provincia di Ferrara, quando una turista di 55 anni di Arezzo è stata colpita da un malore. La donna, che si trovava in vacanza con un gruppo di amici, ha perso i sensi mentre passeggiava sulla riva, rischiando di annegare.

Erano da poco passate le 11 quando la turista aretina si è sentita male e si è accasciata sulla battigia, dove l’acqua del mare lambiva la sabbia. La scena ha destato l’attenzione dei presenti, che hanno subito allertato i soccorsi. Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario che ha raggiunto la spiaggia con un’ambulanza e un’auto medica. Le condizioni della donna sono apparse subito serie. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe bevuto e innalato molta acqua marina.

I paramedici l’hanno immediatamente soccorsa, praticando le prime manovre di stabilizzazione. Nonostante non sia stato necessario ricorrere alla rianimazione cardiopolmonare, la donna è stata intubata e ventilata, per poi essere trasportata d’urgenza all’ospedale del Delta di Lagosanto.

Giunta all’ospedale, la turista è stata presa in carico dal personale medico e ricoverata con codice di massima urgenza. Dopo ulteriori accertamenti, è stata trasferita nel reparto di rianimazione, dove si trova tuttora sotto stretta osservazione. Le sue condizioni sono al momento stabili, ma la prognosi rimane riservata. Un fatto che ha spaventato tutti i passanti e le persone presenti in quel momento, che hanno assistito alla scena, tempestivi i soccorsi dei sanitari. La 55enne, quindi, ora è ricoverata in rianimazione.

Si tratta di ore di ansia per tutte le persone che conoscono la donna, seppure hanno anche compreso come si sia evitato un epilogo peggiore. La turista aveva raggiunto i lidi ferraresi dall’Aretino, insieme ad una comitiva di persone che avevano scelto il mare della provincia estense, in queste settimane sempre più affollato, per le proprie vacanze.

La donna, descritta come una persona solare e piena di vita, era partita per una vacanza al mare con un gruppo di amici, desiderosa di godersi qualche giorno di relax e spensieratezza. Invece, la vacanza si è trasformata in un incubo. I compagni di viaggio, ancora sotto shock per l’accaduto, si sono stretti attorno alla famiglia della turista, mantenendo un costante contatto con l’ospedale per avere aggiornamenti sulle sue condizioni.

L’episodio ha riportato alla ribalta il tema della sicurezza in spiaggia e dell’importanza di non sottovalutare i rischi legati al mare, soprattutto in caso di malori improvvisi. Le autorità sanitarie raccomandano di prestare sempre la massima attenzione e di non esitare a chiamare i soccorsi in caso di necessità. Nel frattempo, le indagini sono in corso per chiarire le cause del malore. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi, anche se sembra prevalere quella del malore improvviso, forse legato al caldo o a un problema di salute preesistente. Saranno gli accertamenti medici a fare luce sulla vicenda.