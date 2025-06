Barca sugli scogli a causa del vento. Diportisti in salvo

PORTO SANTO STEFANOIntervento della Guardia costiera di Porto Santo Stefano per prestare soccorso a dei diportisti in difficoltà: la loro barca, trascinata dal forte vento di scirocco e dalla corrente è finita contro una scogliera nelle acque antistanti il promontorio dell’Argentario. L’incidente è avvenuto nella giornata di ieri. L’allarme, si spiega, è stato ricevuto dalla sala operativa della Capitaneria di porto di Livorno tramite una segnalazione telefonica da parte dei diportisti in evidente stato di difficoltà. È stato disposto l’intervento della motovedetta da Porto Santo Stefano. Da quanto ricostruito dalla Guardia costiera, "i malcapitati, probabilmente usciti in mare per un breve tragitto con il proprio natante da diporto, sono stati sorpresi da una corrente particolarmente intensa che li ha spinti verso una zona rocciosa, dove sono rimasti bloccati, senza possibilità di rientro. Raggiunti dall’equipaggio della Guardia costiera, sono stati tratti in salvo e trasportati a bordo dell’unità navale. Le loro condizioni, sebbene provate dallo sforzo e dall’esposizione, non hanno richiesto ricovero ospedaliero, ma sono stati comunque effettuati gli accertamenti sanitari di rito da parte del personale del 118 intervenuto in banchina". Quanto accaduto, rileva infine la Capitaneria di porto, "dimostra ancora una volta l’importanza della prudenza in mare e dell’adozione di comportamenti responsabili, anche in condizioni apparentemente favorevoli".