Bugetti indagata, quali sono le accuse: “Contributi elettorali e voti (dalla massoneria) in cambio di favori”

Prato, 13 giugno 2025 – "Lei è un attrezzo mio, una mia creatura". Così l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci definiva la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, in alcune conversazioni finite nell'inchiesta della Dda di Firenze in cui sono entrambi indagati per corruzione. La Bugetti, secondo le accuse, si sarebbe messa a disposizione dell'imprenditore alla luce di un rapporto datato nel tempo, in quanto l'azienda di Matteini Bresci, il Gruppo Colle, ha sede nel territorio di Cantagallo dove la Bugetti ha iniziato la sua carriera politica.

Riccardo Matteini Bresci

L'imprenditore, sempre secondo le accuse, avrebbe sostenuto la corsa elettorale della Bugetti sia al consiglio regionale nelle elezioni del 2015 e del 2020 che per la candidatura a sindaco di Prato nel 2024, oltre che con contributi elettorali anche con la raccolta di voti presso affiliati a una loggia massonica di cui Matteini Bresci era il Gran maestro. In cambio, la Dda contesta a Bugetti di aver"asservito" la sua funzione agli interessi dell'imprenditore con decreti regionali favorevoli alle attività della galassia di imprese di Matteini Bresci: una rettifica del quantitativo d'acqua prelevabile ai fini della produzione di energia idroelettrica "gradita" agli interessi di una partecipata del gruppo Colle, la Hydro Green Energy srl, garantire un ''patto'' relativo alla cessione da parte di Confindustria Toscana Nord e del Comune di Prato delle quote della Gida spa alla multiutility Alia nell'ottica di abbattere i costi di depurazione industriale.

Sempre per evitare la costruzione di un depuratore proprio da parte del Gruppo Colle, la Bugetti si sarebbe adoperata, anche nella sua carica di sindaco, per la realizzazione della fognatura separata.