Orientamento corsi. L’Ateneo di Firenze presenta tutta l’offerta. Primo open day al Pin

Martedì 15 luglio sarà una data da segnare per tanti studenti pratesi e non solo: per la prima volta l’Università di Firenze sceglie Prato per presentare ufficialmente la propria offerta formativa. Un debutto importante, ospitato dalla sede della Fondazione Pin – Polo universitario Città di Prato, in piazza dell’Università, con inizio alle 9. Si tratta del primo open day ufficiale dell’Ateneo fiorentino mai organizzato in città: una iniziativa che rafforza il legame tra l’università e il territorio pratese, con uno sguardo sempre più aperto al mondo.

La giornata si rivolge sia ai neodiplomati che vogliono orientarsi tra i corsi di laurea, sia agli studenti triennali che stanno valutando come proseguire il proprio percorso di studi con una laurea magistrale. In programma, presentazioni dei corsi, stand informativi delle dieci Scuole dell’Ateneo, e laboratori pratici dedicati al Tolc (Test on line cisia) e ai bandi di ammissione. Previsti anche spazi dedicati ai servizi per il diritto allo studio, all’inclusione e alla sostenibilità: saranno presenti gli stand delle dieci Scuole e dei servizi di Ateneo – Ufficio Orientamento, Unifi Include, Green Office –, oltre a una postazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario. Per partecipare è necessaria la registrazione tramite la piattaforma Dialogo, entro sabato 13 luglio.

"Con questa prima edizione dell’Open Day – sottolinea la rettrice Alessandra Petrucci – vogliamo far conoscere l’offerta formativa, i servizi e le attività dell’Ateneo e ribadire la centralità di questo territorio per la nostra realtà. Lo dimostrano la presenza della sede del Pin, la collaborazione con le scuole pratesi e i circa 4500 studenti di Prato iscritti ai nostri corsi".

Una scommessa, quella sull’open day, fortemente voluta anche dalla Fondazione Pin: "Molti giovani pratesi guardano altrove senza valutare appieno la qualità e la varietà dell’offerta dell’Università di Firenze, che è una realtà in forte crescita anche a livello internazionale – spiega la presidente Daniela Toccafondi –. Questa giornata vuole informare e aprire le porte a tutti gli interessati. Spero che diventi un appuntamento fisso per la nostra città". Un’offerta formativa ampia, innovativa e internazionale: l’Ateneo fiorentino propone 148 corsi di laurea con 64 triennali, 9 a ciclo unico e 75 magistrali. I settori coperti sono praticamente tutti, dalle scienze umane a quelle tecnologiche, passando per l’ambito medico, giuridico, economico, ambientale, ingegneristico e artistico. Tra i temi centrali dell’offerta ci sono lo sviluppo sostenibile, l’intelligenza artificiale, le sfide demografiche, la valorizzazione dei beni culturali e le tecnologie del futuro. Da segnalare anche due corsi professionalizzanti, pensati per l’inserimento rapido nel mondo del lavoro (costruzioni e industria del legno), e sette percorsi in modalità mista, ideali per chi studia e lavora o ha impegni familiari. Novità assoluta del prossimo anno accademico sarà il corso di laurea magistrale in ’Logica, filosofia delle scienze e metodi della ricerca’, progettato con la Scuola IMT Alti Studi di Lucca. Un percorso multidisciplinare che unisce pensiero critico, sapere scientifico e approccio alla ricerca di frontiera. Ma la vera forza dell’Ateneo fiorentino è anche il suo respiro internazionale: 21 corsi internazionali con titoli doppi o multipli, e 18 corsi tenuti in lingua inglese o bilingue, con l’obiettivo di formare cittadini del mondo. L’open day al Pin rappresenta una svolta simbolica e concreta. Dopo anni di collaborazione, Prato diventa palcoscenico privilegiato per raccontare ciò che l’Università di Firenze è e vuole diventare: radicata nei territori, ma proiettata nel mondo. Un’occasione unica per gli studenti di conoscere da vicino un’università che cresce, innova e si rinnova, restando sempre più vicina.

