Save a life l’8 luglio. Ma adesioni in calo

Save a life è fissata per martedì 8 luglio alle 10. Ma le adesioni ancora scarseggiano. Al pontile di Forte dei Marmi (Bagno Carducci) si consumerà la tradizionale gara di patini che vedrà scendere in mare gli equipaggi di stabilimenti balneari per conquistare l’ambito titolo di “Miglior Bagnino dell’anno”. Una manifestazione che non solo diverte ma insegna quale sia l’importanza e il ruolo di chi ogni giorno vigila sulle nostre spiagge. L’iniziativa è da anni (fu introdotta nel 2017) anticipazione dello storico Palio dei Bagni fissato per martedì 5 agosto alle 11. "Purtroppo il numero dei bagnini iscritti al momento non è sufficiente – analizza Stefano Giannotti presidente dell’Unione proprietari bagni – siamo ancora sotto i 10 equipaggi e confido in un’adesione last minute perchè la manifestazione merita continuità ed attenzione. Purtroppo comprendo come sia una competizione dispendiosa in termini di energie: dura tre minuti in cui bisogna dare il massimo, e poi non c’è più forza per coprire il turno di lavoro. Quindi gli stabilimenti devono privarsi del bagnino per mezza giornata e questo crea delle comprensibili difficoltà. Non serve una grossa preparazione a monte, come accade con il Palio, ma la gara è esplosiva e in un momento di carenza di addetti al salvataggio per gli stabilimenti è un grosso sacrificio rinunciare un giorno a figure del genere. Lancio un appello, fiducioso che arrivino altre adesioni perchè dietro a questa competizione c’è molto altro: c’è la nostra tradizione e la valorizzazione di una figura che è da sempre simbolo della villeggiatura balneare in Versilia".

Fra.Na.