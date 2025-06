Via al "Corsanico Festival". Nella Pieve di San Michele risuonano note immortali

Tutto pronto per la 44ª edizione del Corsanico Festival, in partenza domanica 6 luglio nella splendida cornice della Pieve di San Michele Arcangelo. Il festival è organizzato dall’associazione ’Amici della Musica d’Organo Vincenzo Colonna’, presieduta da Graziano Barsotti, con incarico di direzione artistica e con i patrocini di Regione, Provincia e Comune.

"Nove concerti a tema, dal contenuto variegato per le musiche di grandi autori, che spaziano dal Rinascimento, al Barocco, al Romanticismo, alla Lirica, per giungere al XX secolo – spiega il direttore artistico –; un programma musicale studiato per abbracciare il gusto di un vasto pubblico e mettere in risalto le magnifiche qualità foniche dello storico organo del veneziano Vincenzo Colonna, costruito tra il 1602 e 1606, alla cui consolle si alterneranno organisti di fama internazionale".

Un’anteprima si terrà già domani con con l’intitolazione del Belvedere di Corsanico a Giacomo Puccini. Alle 18 raduno dei partecipanti e della banda, che suonerà dal della Rimembranza. Spazio agli interventi istituzionali e alle 18,30 corteo con banda dal Belvedere alla chiesa, dove si svolgerà un concerto omaggio a Puccini. "Come ogni anno Corsanico richiama artisti di fama internazionale valorizzando l’organo e la sua storia – commenta l’assessore alla cultura Adolfo Del Soldato –; a questo si aggiugne quest’anno l’intitolazione del belvedere al maestro Puccini, motivo di ulteriore valorizzazione di Corsanico e della sua vocazione musicale".

La serata musicale di apertura, domenica 6 luglio, "L’organo e i suoi antenati: il flauto di canna e la zampogna" (Pietro Cernuto-flauti e Salvatore Pronestì) rende omaggio agli antichi autori e musiche popolari siciliane. Domenica 13 l’organista Matteo Venturini, propone "Viaggio organistico in Europa". Sabato 19 ci sarà l’esecuzione del "Trio Concerto Italiano" (Franco Mezzena, Luca Magni e Stefania Mettadelli). Si prosegue domenica 27 con la tedesca Konstanz Youth Orchestra e Madchenchor Konstanz. Sabato 2 agosto spazio al trombettista Michele Santi e all’organista Marco Arlotti in una serata di musiche solenni. A seguire, "Serata Lirica" in programma per sabato 9 con "Arie dalla Traviata" di Verdi. Domenica 17 saranno le musiche di Bach, Vivaldi e Mozart a echeggiare nella navata della Pieve col quartetto d’archi “Kairos Florence” e Giovanna Riboli all’organo. Sabato 23 "Meraviglie del Barocco Veneziano", in omaggio all’organo Vincenzo Colonna, eseguite dal Trio Sophia. Il sipario calerà sabato 30 con un concerto dedicato alle musiche di Giovanni Pier Luigi da Palestrina nel 500° della nascita.

I concerti avranno inizio alle 21,15 (ingresso 10 euro per le serate del 19 luglio, 9, 17 e 23 agosto; ingresso libero il 6, 13 e 27 luglio, 2 e 30 agosto).