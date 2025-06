"Migliorare il decoro". Le proposte di Lega-Fdi

Come migliorare il decoro urbano? Ad avanzare una serie di proposte, sono i consiglieri di minoranza Cinzia Romboni, Claudia Bonuccelli, Simone Frugoni, Massimiliani Micheli e Andrea Pellegrini (Fdi e Lega). "Un’amministrazione attenta deve programmare il taglio dell’erba e la manutenzione delle strade in maniera ordinaria, ma deve anche proteggere monumenti, piazze, palazzi storici, incentivando la pulizia e il decoro degli edifici privati – spiega Cinzia Romboni –; per questo serve un regolamento specifico per il decoro e la manutenzione. I ponteggi, soprattutto nelle aree sensibili, dovrebbero prevedere coperture con grafiche ad hoc, rendendole veicolo per la promozione di eventi culturali".

C’è poi la partita dei canoni concordati: "Nel 2019 il Comune ha firmato un accordo territoriale, ma è necessario redigerne uno nuovo, che renda appetibile per i proprietari la locazione, grazie ai vantaggi fiscali, non solo statali ma anche comunali – continua Romboni –; riduzione o esenzione dell’Imu per i proprietari che affittano a canone concordato; agevolazioni Tari e canone unico per le nuove attività che si insediano nei locali sfitti". "A dicembre 2023, l’amministrazione ha inserito l’imposta di soggiorno – aggiunge Pellegrini –; il regolamento prevede che le entrate vengano destinate non solo alla promozione del territorio, ma anche alla sua manutenzione. Il sindaco Pierucci dovrebbe prendere in seria considerazione le nostre proposte, per dare un segnale concreto, incentivare il commercio e salvaguardare il territorio. Camaiore ha molte potenzialità, ha solo bisogno del sostegno di un’amministrazione propositiva".