Ladri assaltano la pizzeria. Due colpi in pochi mesi. Un fumogeno li fa fuggire

Il fumogeno dell’antifurto mette in fuga il ladro che si porta via "solo" la televisione. Ma i gestori della pizzeria lanciano un appello: "Non abbassate la guardia, i ladri sono sempre in azione". Sono tornati a colpire un locale di Castiglione del Lago, in particolare la pizzeria "C’era una volta" che si trova lungo il rettilineo della ss 71 verso il capoluogo lacustre. A raccontare l’accaduto a La Nazione è una dei proprietari. "In 4 mesi di apertura (i giovani titolari hanno rilevato dalla vecchia gestione a settembre, ndr) purtroppo abbiamo avuto due furti al nostro ristorante. C’eravamo accorti di un tentativo di scasso delle porte e quindi a prima di chiudere per ferie abbiamo deciso di installare un sistema d’allarme che collega le telecamere con una sala operativa di sorveglianza, non solo, ma in caso venga rilevata la presenza di ladri fa scattare un fumogeno che gli impedisce di portare a termine il colpo perchè non vedono più niente". E questo è quello che è accaduto nella notte tra venerdì e sabato, quando è scattato l’allarme.

Dai filmati di sorveglianza si vede chiaramente una figura incappucciata che entra nel ristorante e che poi in tutta fretta, messo in fuga dal fumo, arraffa solo il televisore nella veranda e se ne va. "Grazie a Dio è andata bene - spiega la donna - sicuramente poteva andare molto peggio se non avessimo avuto l’assistenza dagli operatori del sistema di sorveglianza. Grazie a quello, dopo l’allarme è scattato il fumogeno e così non hanno potuto vedere niente all’interno del ristorante. Abbiamo deciso di rendere pubblico l’accaduto perché a Castiglione del Lago la situazione sta sfuggendo di mano e magari possiamo riuscire a spargere la voce e prendere questo malvivente. Un ringraziamento speciale vogliamo farlo ai carabinieri che hanno provato a intervenire ma purtroppo il ladro se ne era già andato. Abbiamo saputo che nei giorni scorsi sono stati arrestati due giovani per alcuni furti nella zona, evidentemente altri sono ancora in giro". E poi c’è un altro sospetto: "Nel corso della serata di venerdì abbiamo avuto un cliente che è rimasto quasi tutto il tempo con un cappuccio in testa, era solo, si è messo a cenare in un angolo e al momento di venire alla cassa si è di nuovo coperto con il cappuccio. Ora ci viene il dubbio che si trattasse di una sorta di sopralluogo".